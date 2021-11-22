“Artık Çorum FK maçını düşünüyoruz”
Çorum FK’nın Cumartesi günü 15.hafta maçında konuk olacağı Hekimoğlu Trabzon’da Sarıyer karşısında son dakika golüyle de olsa galip gelmenin mutluluğu yaşanıyor. Teknik direktör Bahaddin Güneş, Sarıyer’i yenerek iç sahada aldıkları Bayburt beraberliğini telafi ettiklerini belirtirken, artık Cumartesi günkü Çorum FK maçına odaklandıklarını söyledi.
Spor 22.11.2021, 20:04
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Sarıyer maçıyla ilgili konuşan Güneş, “Namağlup unvanımızın devam etmesi için bu maçı muhakkak kazanmamız gerekiyordu. Oyunun hakimiyeti bizdeydi. 3 tane topumuz direkten döndü. Sarıyer maçında ne yaptığını bilen ve sabırlı bir şekilde oynadık. Bu da bizi mutlu etti.
Golün son dakikada gelmesi bizi 3 puan anlamında sevindirdi ama biz maçı daha önce koparmalıydık. Takımımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum” dedi.
Çorum FK maçıyla ilgili de konuşan Güneş, “Sarıyer maçı geride kaldı. Şimdi önümüzde Çorum maçı var. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu karşılaşmadan da galip olarak ayrılmak istiyoruz.
Bundan sonraki maçlarımıza da tek tek bakacağız” şeklinde konuştu.
(Hüseyin AŞKIN)
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