Arnavutköy’le kupa mesaisi

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün İstanbul’un 3.Lig temsilcilerinden Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü konuk edecek.

Ligde geçtiğimiz hafta sahasında İstanbul temsilcisi Sarıyer’i 5-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetini alıp moral depolayan Çorum FK, bugün Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçına çıkacak. Kırmızı-siyahlı ekip, Çorum Şehir Stadyumu’nda 3.Lig 1.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Arnavutköy Belediye’yi konuk edecek.

Çorum FK teknik direktörü Ahmet Yıldırım, sakatlıktan çıkan ve ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıkta olacağı bir kadroyu sahaya sürecek.

Saat 13.00’te başlayacak maçı Trabzon bölgesi hakemlerinden Sinan Özcan yönetecek olup, yardımcılıklarını ise Giresun bölgesinden Mürvet Yavuztürk ile Ordu bölgesinden Metin Yalçın yapacak. Rize bölgesinden Sinan Deveci de maçın dördüncü hakemi olacak.

İki takım, tarihlerinde ilk kez bugün karşı karşıya gelecek.

(Hüseyin AŞKIN)

