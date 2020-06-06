Antrenörlerden online antrenman

Dün başlayan ve 3 Temmuz’da sona ermesi planlanan online antrenman programında tekvando, muay thai, voleybol, karate, basketbol, yüzme, atletizm, badminton, bilardo, futbol, çim hokeyi, güreş, judo, halter, hentbol, tenis, jimnastik, masa tenisi ve kick boks gibi branşlarda sporculara online eğitim verilecek. Dün online antrenman programının ilk seansı yapıldı. Saat 10.00’da başlayan antrenmanlarda voleybol branşında Haluk Doğan, yüzme branşında Semra Doğan ve Bilal Demir, karate branşında Sevgi Güler Türe, tekvando branşında İlhan Aşkın ve Arif Atak, saat 15.00’de başlayan antrenmanda ise muay thai branşında Şahin Güler sporcularına online antrenman programı uyguladı.

8 Haziran Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek olan programda bu kez basketbol, badminton, atletizm ve futbol branşlarında antrenörler sporcular ile online antrenman yapacak.

(Spor Servisi)