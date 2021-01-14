Amed’le ikinci kez

Profesyonel futbol liglerindeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler’le ilk kez geçen sezon aynı grupta yer aldı. İki takım sezonun 15.haftasında Diyarbakır’da karşı karşıya gelirken, gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı Amed Sportif Faaliyetler 3-2 kazandı. 1 Aralık 2019’da Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan maçta Amed Sportif Faaliyetler’in gollerini 28.dakikada penaltıdan Furkan Yaman, 44.dakikada Tolga Tekin ve 55.dakikada Muhlis İstemi attı. Mert Ilıman’ın henüz 8.dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadele eden Çorum Futbol Kulübü’nün golleri ise 13.dakikada Muhammed Rıdvan Özdemir ve 61.dakikada Fatih Şerifoğlu’ndan geldi.

Çorum FK’lı futbolcu Ertuğrul Sancaktutan da maçtan sonra kırmızı kart görmüştü.

İki takım arasında sezonun ikinci yarısında Çorum’da oynanması gereken 32.hafta maçı ise koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynanmamıştı.

(Spor Servisi)