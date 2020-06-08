AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, amatör sporun her zaman emrinde olduklarını söylerken, 1 ve 2 No’lu sahaların kalması için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran ve Yönetim Kurulu Üyesi Rumi Ispanak AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'yı makamında ziyaret etti. ASKF yönetimi, AK Parti İl Başkanlığı'nın yeni binada hizmet vermesinin ardından hem hayırlı olsun, hem de Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı yanında bulunan 1, 2 No'lu sahaları ve Atatürk Spor Salonu'nun geleceği hakkında taleplerini Ahlatcı'ya ilettiler. Başkan Sefer Kurtaran, ziyaret sırasında mevcut kompleksin yerinin Belediye'ye devredilecek olması ve buraya yapılacak yeni proje içerisinde spor camiasının 1 ve 2 No'lu sahalarının ve Atatürk Spor Salonu'nun yerinde kalmasını istediklerini ve bu konuda Başkan Ahlatcı'dan destek beklediklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise amatör sporun her zaman yanında olduklarını söyledi. Ahlatcı, mevcut alanla ilgili çalışmanın devam ettiğini önümüzdeki günlerde Belediye Başkanı ile görüşüp ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Spor Bakanı ile görüşmeler yapacaklarını belirterek 'Bu bölgeye yapılacak Kongre ve Kültür Merkezi ile Millet Bahçesi için proje çalışması devam ediyor. Bu spor tesislerinin bu proje içinde hepsinin birden yer alması zor görülüyor. Ancak talepler doğrultusunda spor camiamızı mutlu edecek çözümü bulmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Amatör sporun emrindeyiz ve onların isteklerini yerine getirmek içinde her türlü katkıyı vermeye hazırız. Proje süreci içinde bu işi çözerek amatör spor camiasını mutlu edecek bir haber vereceğimizi ümit ediyorum' dedi.

(Spor Servisi)