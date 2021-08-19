Amatör futbola hasret 23 Ağustos’ta bitiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir oynanmayan amatör futbola hasret, 23 Ağustos’ta başlayacak olan Mahallelerarası Futbol Turnuvası ile sona eriyor.

Çorum Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından ‘Önce Ahlak, Sonra Spor” sloganı adı altında ortaklaşa düzenlenecek olan Mahallelerarası Futbol Turnuvası’nın kura çekimi yapıldı. Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, futbol antrenörleri ve sporcular katıldı. 2009 ve daha sonra doğan çocukların oynayacağı turnuvada 15 takım A, B ve C olmak üzere 3 grupta mücadele edecek. Çekilen kura sonucunda A grubunda Üçtutlar Mahallesi, Buharaevler Mahallesi, Karakeçili Mahallesi, Kunduzhan Mahallesi, Çöplü Mahallesi, B grubunda Gülabibey Mahallesi, Kale Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Bayat Mahallesi, Yeniyol Mahallesi, C grubunda ise Çepni Mahallesi, Ulukavak Mahallesi, Yavruturna Mahallesi, Mimarsinan Mahallesi ve Akkent Mahallesi yer aldı. Tek devreli lig statüsüne göre oynanacak olan maçlar ilk yarısı 30 dakika olmak üzere 2 devre üzerinden oynanacak. Takımlara sınırsız değişiklik yapma hakkı da verilecek. Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanacak olan turnuva 23 Ağustos Pazartesi günü start alacak olup maç fikstürü ve saatleri daha sonra açıklanacak.

(Rıfat KARA)