Amasya yolcuları belli oldu

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Minikler (kız-erkek) Tekvando Şampiyonası 20-29 Temmuz tarihleri arasında Amasya’da yapılacak. Şampiyonada mücadele edecek Çorumlu sporcuları belirlemek adına Çorum’da hafta sonu minikler il seçmeleri yapıldı. 9 kulüpten toplam 90 sporcunun katılımı ile gerçekleşen seçmelerde Çorum’u Amasya’da temsil edecek sporcular belirlendi.

İl Temsilcisi Mustafa Kanat önderliğinde son yıllarda toparlanma süreci içerisine giren tekvando branşında uzun zaman sonra yoğun bir katılım ile il seçmelerinin yapılması dikkat çeken bir detay oldu. Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan seçmeler renkli görüntülere sahne olurken, 9 sıklette yapılan minik erkekler kategorisinde ise dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

27 kilo: 1.Ömer Agah Taylan, 2.Emir Şahin.

30 kilo: 1.Taha Ahmet Semerci, 2.Ömer Serdar Avuncu, 3.Umutcan Kaymak ve Furkan Sütyemez.

33 kilo: 1.Mehmet Emin Şanver, 2.Alperen Gökdere, 3.Mikail Berk Güler, 4.Mustafa Eymen Avcıoğlu.

36 kilo: 1.Nurettin Akif Öztemiz, 2.Doğukan Tuğra Ergin, 3.Murat Bilgin ve Demir Çevik.

40 kilo: 1.Muhammed Can Deryahanoğlu, 2.Hikmet Can Kabak, 3.Burak Efe Gökgüney.

45 kilo: 1.Tugay Yolal, 2.Poyraz Kasırga, 3.Hasan Kaşka ve Kerem Kavaklı.

50 kilo: 1.Berkay Kaymaz, 2.Emir Bartu Coşar, 3.Eymen Elvan Delibaş.

57 kilo 1.Ahmet Yuşa Topçu, 2.Osman Emir Mercan, 3.Kuzey Efe Bekdemir.

+57 kilo: 1.Yiğit Can Yılmaz, 2.Tahir Can Altuntaş, 3.Abdullah Kerem Öztemiz.

9 sıklette yapılan minik kızlar kategorisinde ise dereceye giren sporcular şu şekilde;

27 kilo: 1.Elif Beren Ayak, 2.Buğlem Ervan Güler.

30 kilo: 1.Zeynep Ülkü Özkılıç, 2.Hatice Kübra Özdeniz, 3.Ecrin Mantar ve Hilal Ölçer.

33 kilo: 1.Ecrin Hacer Saltan, 2.Ecrin Zehra Öztemiz, 3.İkra Begüm Kaya ve Zeynep Ebrar Atasoy.

36 kilo: 1.Tuğba Saltan, 2.Yağmur Doğrusöz, 3.Zehra Zişan Atasoy ve Azra Çıtak.

40 kilo: 1.Elif Su Bayan, 2.Cemre Turan, 3.Gülsüm Zerda Öztürk ve Sibel Nur Şeker.

45 kilo: 1.Feride Hazal Çatal, 2.Hazal Halaçoğlu, 3.Kiraz Rümeysa Karaağaç ve Nur Banu Poyraz.

50 kilo: 1.Nisa Yağlı, 2.Duru Bektaş, 3.Eylül Gökkaya ve Ravza Ulgun.

57 kilo: 1.Azra Özduran, 2.Hüma Hazal Ilık.

+57 kilo: 1.Berfin Geyik, 2.Dila Naz Yılmaz.

Kategorilerinde birinci olan minik tekvandocular, Amasya’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.

(Rıfat KARA)