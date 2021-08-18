Altyapı liglerine katılma zorunluluğu kaldırıldı

2021-2022 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde geçerli olacak olan Uygulama Esasları yayınlandı. Buna göre, pandemi nedeniyle ara verilen amatör ligler 2021-2022 Sezonuyla birlikte yeniden düzenlenecek.

2021-2022 sezonunda amatör futbol müsabaka, tescil ve disiplin uygulamaları, amatör lisans işlem bedelleri, amatör liglerde yaş ve kategorilerin uygulama esasları, 10 Ağustos 2021 tarihli TFF Yönetim Kurulu toplantısında kabul edildi ve TFF’nin resmi internet sitesinde yayınlandı.

6 KATEGORİDE

LİGLER OYNANACAK

Yayınlanan esaslara göre, 2021-2022 Amatör Futbol Sezonunda, Bölgesel Amatör Lig (BAL), Süper Amatör Lig-1.Amatör Küme, 2.Amatör Küme ile U14, U16 ve U18 Ligleri düzenlenecek. Kulüpler, U14 Ligi’nde 15 yaş kategorisinden 5, U16 Ligi’nde 17 yaş grubundan 5, U18 Ligi’nde ise 19 yaş grubundan 5 futbolcu oynatabilecek.

U11 VE U12

ŞENLİK OLARAK

DÜZENLENECEK

En alt yaş gruplarında ise sadece 2 kategoride müsabakalar oynanacak. TFF yönetimi, sadece U11 ve U12 yaş gruplarında maç oynanması yönünde karar alırken, müsabakaların şenlik olarak düzenleneceğine vurgu yapıldı.

ALTYAPI

LİGLERİNE

KATILIM

ZORUNLU

DEĞİL

Yayınlanan esaslar arasında dikkat çeken ayrıntılardan biri de, büyükler liglerinde mücadele edecek takımların altyapı kategorilerine katılma zorunluluğu ile ilgili oldu. Daha önce, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden bir takımı en az 3 yaş grubunda altyapı kategorilerine katılma zorunluluğu, Süper Amatör Lig-1.Amatör Lig ve 2.Amatör Lig’de mücadele eden bir takımın ise en az 2 yaş grubunda altyapı kategorisine katılma zorunluluğu bulunuyordu. TFF, sadece 2021-2022 sezonunda geçerli olmak kaydıyla, bu zorunluluğu kaldırdı.

TOPLANTI

EYLÜL’DE

TFF’nin, yeni sezonda amatör liglerin oynanacağını açıklaması üzerine gözler il temsilciliklerine çevrildi. Çorum’da da, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, oynanacak liglerin teknik toplantısını Eylül ayının ortası gibi yapmayı planladığını belirtirken, bunun için kulüplerin görüşünü alacağını söyledi. Ayan, teknik toplantıyı yaptıktan sonra Ekim ayından itibaren de maçları oynatmayı planladığını sözlerine ekledi.

(Hüseyin AŞKIN)