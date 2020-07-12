Altı futbolcuyla 24 yıllık anlaşma

Çorum Futbol Kulübü 2020-21 sezonu hazırlıkları çerçevesinde iç transferin büyük bir bölümünü bitirdi. “3 yılda 1.Lig” hedefi çerçevesinde, sözleşmeleri devam eden futbolcuların sözleşmelerini en az 3 yıl uzatma kararı alan Çorum Futbol Kulübü bu doğrultuda Perşembe günü Osman Bodur ve Mert Ilıman’ın sözleşmelerini 3’er yıl, Batuhan Demirel, Muhammed Çoban, Nafican Yardımcı ve Semih Acar’ın sözleşmelerini ise 5’er yıl uzatmıştı.

5 FUTBOLCU İLE DAHA ANLAŞILDI

Çorum Futbol Kulübü, Cuma ve Cumartesi günü yapılan görüşmelerde de hiç fire vermedi ve görüşülen 5 futbolcuyla da anlaşma sağlandı.

Genel Koordinatör Ersin Küçükoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Cuma günü gece geç saatlerde Mikail Albayrak ve Ertuğrul Sancaktutan’la görüşüldü ve bu iki futbolcunun sözleşmeleri 3’er yıl uzatıldı.

Cumartesi günü ise Volkan Akyıldız ile 3 yıl, Onur Tekin ve Kıvanç Kaya ile de 5’er yıllığına anlaşma sağlandı.

Dün ise Kerem Pala ile görüşüldü. Genç futbolcuyla sözleşmesinin 5 yıl uzatılması konusunda anlaşma sağlandı. Böylece, Çorum Futbol Kulübü’nün iç transferde sözleşmesini uzattığı futbolcu sayısı 12’ye yükseldi.

İKİ FUTBOLCU KALDI

İç transferde bu hafta içerisinde de Mete Yıldız ve Talha Özler ile görüşülecek.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Reşat Şen, Deniz Çörtlen, Kerem Çağatay, Şaban Yılmaz Genişyürek, Burak Seres ve Nuri Can Zorlu ile yollarını ayıran Çorum Futbol Kulübü, takımda kalması istenen ancak görüşmeye gelmeyen Muhammed Rıdvan Özdemir’e de yol verdi.

(Spor Servisi)