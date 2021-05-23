Alkışlar Veteranlara

ÇORUM HATTUŞA MASTERLER: 1

AKÇAABAT SEBAT MASTERLER: 0

SAHA: Daima Biz Otel 1 No’lu.

HAKEM: Ali Akkanat.

ÇORUM HATTUŞA MASTERLER: Sebahattin, İlhan, Hasan Eker, Serhat, Eser, İsmail Atalay, Kenan, Hasan Olgun, Ekrem, Mustafa, Yunus.

AKÇAABAT SEBAT MASTERLER: Kadir, Hüseyin, Murat, Erdal, Mehmet, Tayfun, Serkan, Adem, Fatih, Emin, İsmail.

GOL: Dk. 51 Hasan Olgun.

Antalya-Kemer’de düzenlenen Veteranlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden Çorum Hattuşa Masterler, finale yükselerek çok büyük bir başarıya imza attı.

D grubunu lider olarak tamamlayıp 4 kategorili şampiyonada, Türkiye Şampiyonası kulvarında yoluna devam eden Çorum Hattuşa Masterler, Cuma günü, çeyrek final maçında Çankırı Belediyesi Veteranları 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdıktan sonra, Cumartesi günü yarı finalde Trabzon temsilcisi Akçaabat Sebat Masterlar ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçta ilk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda heyecan daha da arttı.

Maçın genelinde üstün bir futbol sergileyen Hattuşa Masterler, aradığı golü 51.dakikada buldu. Bu dakikada, sağdan ceza sahasına yapılan ortada, kalecinin elinden kaçırdığı topu altı pasta Hasan Olgun ağlara gönderdi ve final kapısını araladı.

Kalan sürede başka gol olmayınca, Çorum temsilcisi Hattuşa Masterler, finale yükseldi.

Çorum Hattuşa Masterler’in finaldeki rakibi ise, yarı finalde Muş Konute Masterler’i 2-1 yenen Manisa Masterler oldu. Çorum ve Manisa temsilcileri, dün akşam saat 20.30’da Türkiye şampiyonluğu için karşılaştı. Maçın oynandığı saatlerde gazetemiz basımda olduğu için, ayrıntıları yarınki sayımızda bulabilirsiniz.

(Spor Servisi)

