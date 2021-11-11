Ahmet Yıldırım:“Son vuruşlarda sıkıntı yaşadık’

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 12.hafta maçında sahasında Vanspor ile 1-1 kalan Çorum FK’da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım maç hakkında açıklamalarda bulundu. Vanspor maçını 2 puan kayıp atlattıklarını ifade ederek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, 90 dakika boyunca iyi bir futbol ortaya koyduklarının da altını çizdi. İyi oynamalarına rağmen son vuruşlarda sıkıntı yaşadıklarını da belirten Yıldırım, “Galip gelseydik çok daha iyi olacaktı. Baskılı oyun, pas oyunu, önde baskı kısacası takımımım istediğim her şeyi yaptı. Akabinde de çok pozisyon bulduk. Rakip tek atağında golü buldu. Pozisyona bakıldığı zaman yemememiz gereken bir goldü. Ne olursa olsun iyi oynadığımız ve seyir zevki yüksek bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Hala yarışın içerisindeyiz. Sakatlarımız çok bu bir bahane değil ama zaman zaman sıkıntılarını yaşıyoruz. Devre arasına kadar Allah nasip ederse oynadığımız oyunun üzerine bir tık daha üzerine koyarak ve kazanmayı hedefleyerek yolumuza yürümek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)