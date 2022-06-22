Ahlatcı’ya Gülabibey forması
Gülabibey Gençlikspor Kulübü Başkanı Hasan Belli, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret etti.
Spor 22.06.2022, 19:36
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Biten sezonda 2.Amatör Küme’de şampiyon olarak 1.Amatör Küme’ye yükselen Gülabibey Gençlikspor Başkanı Hasan Belli ve takım kaptanı Sedat Şahin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Çorum sporuna verdikleri destekten ötürü Ahlatcı’ya teşekkür eden Başkan Belli, 19 numaralı üzerinde “Yusuf Ahlatcı” yazan Gülabibey Gençlikspor formasını da hediye etti.
Başkan Ahlatcı ise Belli ve Yılmaz’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni sezonda 1.Amatör Küme’de başarılar diledi.
(Rıfat KARA)
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