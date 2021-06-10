“Ahlatcı’nın katkısı 3 milyon”

NELERLE MÜCADELE EDİYORUM

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında söylediklerinin yanlış anlaşıldığını kaydeden Başkan Özcan, “Çorum FK’ya yapılan desteklere az teşekkür ettiğim söyleniyor. Bir de, BELTAŞ ile Ahlatcı Holding’in vermiş olduğu sponsorluk parasını küçümsediğim ve alay ettiğim algısı oluşmuş. Hatta Ahmet Ahlatcı Beyefendiyi Mehmet Yolyapar ağabeyimin de bulunduğu bir toplantıda değerli bir büyüğümüz arayıp ‘Rumi Ispanak’ı destekleyelim, Fatih Özcan’ı yıkalım’ demiş. Bunlarla da mücadele ediyorum.

Bugün bu tesiste yatması, içmesi, personel, SGK gibi faktörlerini düşününce en az 4 milyon TL sadece buraya gidiyor. Daha futbolcu kısmına girmedim. Ahlatcı Holding, Belediyemizin ve iddiadan gelen toplam para 6 milyon TL. Bu paralarla yönetmenin zor olduğunu söyledim.

ÇOK AĞRIMA GİTTİ

Ben, yapılan desteklere her zaman teşekkür ettim. Ama şunu da belirteyim. Belediyemiz daha fazla vermek zorunda. Ben sözleşme imzalamadan Çorum FK otobüsüne binemiyorum ama bugün bakıyorsun Çimentospor binebiliyor. Ama dediğim gibi, Ahmet ağabeyi bir büyüğümüz arayıp ‘Fatih Özcan’ı yıkalım’ demesi çok ağrıma gitti. Merak etmesinler istedikleri başkanları getirebilirler. Buna Mehmet Yolyapar ağabeyim de şahit. Umarım bir gün köşesinde bunu yazar. Lig devam ederken bu lafın söylemesi beni çok üzdü. ‘Fatih Özcan’ı’ yıkalım kelimesini kabul edemiyorum” dedi.

AHLATCI 1,5 MİLYONU VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Ahlatcı Holding’le yeni sezon sponsorluğu ile ilgili vardıkları anlaşmanın detaylarını da paylaşan Fatih Özcan, “Ahlatcı Holding’e çok teşekkür ediyorum. Bunun için ilerleyen günlerde sponsorlara özel detaylı bir basın toplantısı düzenleyeceğim.

Ahlatcı Holding ile sözleşmemiz yapıldı. Bu sezon için 2,5 milyon TL anlaşma yaptık. 1.5 milyon TL’sini nakit aldık. 1 milyon TL ise 12 eşit takside bölünerek ödenecek. 500 bin lira kadar da ayni desteği olacak Ahmet Ahlatcı’nın. Toplamda Ahlatcı Holding’in Çorum FK’ya bu sezonki katkısı 3 milyon lira olacak.

Belediye ile de 1 milyon 750 bin TL artı KDV olarak anlaştık. Belediyemiz de erken başladı ödemeye. Sözleşmelerimiz bu şekilde.

Ekmekçioğlu firması ile Ahmet Ahlatcı aracılığı ile bir görüşme yapacağız. Ahmet ağabeyden bu konuda destek isteyeceğim.

Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’dan bir loca alacağımız var, bu konuda da kendisini ziyaret edeceğim” ifadelerini kullandı.

MEHMET YOLYAPAR’A TEŞEKKÜR

Gazetemiz Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın, Ahlatcı ile yapılan görüşmelerde etkin rol aldığını da anlatan Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, “Sponsorluk görüşmeleri noktasında özellikle Ahlatcı Holding ile yapılan görüşmelerde Çorum Haber Gazetesi Kurucusu ve Baş Yazarı, Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Tatil demedi, bayram demedi benimle birlikte bir mesai harcadı. Bundan sonra diyaloğumuz çok sık olacak inşallah. Bugün benim sakin bir şekilde programı yapmam için de kendisinden tüyo ve tavsiyeler aldım. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“AHMET EMİN AHLATCI BÜYÜK BİR YÜKÜMÜZÜ ALDI”

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı’nın da kendilerine yeni sezon covid-19 testleri konusunda büyük bir katkı sağladığını açıkladı.

Yeni sezonda testlerin Çorum Özel Hastanesi tarafından kulüp tesislerinde ücretsiz yapılacağını açıklayan Başkan Özcan, “Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı beyefendiye de teşekkür ediyorum. Kendisi Ahlatcı Holding’in 2,5 milyon TL’lik desteğinin yanı sıra, biten sezonda beni yoran covid-19 testlerimize de sponsor oldu. Önümüzdeki sezon Çorum Özel Hastanesi, Çorum FK’nın testlerini çözümleyecek.

Ahmet Emin Ahlatcı nezdinde Çorum Özel Hastanesi’ne teşekkür ediyorum. Testlerin yapılması noktasında da hastaneye gitmeyeceğiz oradan bir ekip gelecek. Bu kısım da benim için çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)