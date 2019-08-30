Ahlatcı’dan Çorumspor’a ve Fatih Özcan’a tam destek

Yeni Çorumspor’un ana sponsoru Ahlatcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Yeni Çorumspor’da başkanlık koltuğuna yeniden oturan Fatih Özcan’ı dün Ahlatcı Metal Rafineri’deki ofisinde kabul etti. İkili bir süre görüştükten sonra birlikte basın açıklaması yaptılar.

CİDDİ İŞLER CİDDİ İNSANLARLA YAPILIR

Basın toplantısında ilk olarak Fatih Özcan konuştu. Özcan, “Yeni Çorumspor’un konuşulduğu bir toplantı oldu. Toplantıdan uzun vadede karşılığını göreceğimiz sonuç çıktı. Toplantıdan sonra Hamit Işık bana başkanlık görevine dönmem için çağrı yaptı.

Çorumspor’u yönetmek zor bir iş. Ekranda şov yapılacak işler değil. Bunlar ciddi işler.

Ahlatcı Holding, bizim dünyadaki gururumuz. Global bir firma. Böyle bir firmanın Çorumspor’a destek olması, omuz vermesi bizi sevindirdi.

Ahmet Ahlatcı’dan icazet alarak dönmem gerekiyordu. Çünkü değerli Çorumspor taraftarları, küçük hesaplarla Çorumspor yönetilemez. Çorumspor ciddi bir projedir. Çok şükür ki, Ahmet Ahlatcı ana sponsorumuz. Sayesinde sorunlarımızı gideriyoruz. Ciddi işler, ancak ciddi insanlarla yapılır. En ciddi, en somut projeler Ahmet Ahlatcı’dan geldi. Doğrusu, başkanlığa aday olmadığımda projeler öksüz kalacak diye çok üzüldüm. Ama bugün yeniden bu projelerin hayata geçecek olması hem bizim, hem Çorumspor için büyük sevinç kaynağı. Desteklerinden dolayı Ahmet Ahlatcı’ya çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BU İŞİ ANCAK FATİH ÖZCAN YAPAR DEDİK

İşadamı Ahmet Ahlatcı ise konuşmasında Çorumspor’un 5 yıllık süreçte Süper Lig’e çıkabileceğini yineledi. Bu süreçte Çorumspor’u layık olduğu yere getirecek işin başında Fatih Özcan’ın olması gerektiğini düşündüğünü kaydeden Ahlatcı, “Biz, hangi işi kim yapar biliyoruz. Bu işi yapacak adam Fatih Özcan dedik. Bırakıp gitmesine üzüldük.

Hepimiz Fatih Özcan’a sahip çıkalım. O da dönsün. Ben Çorumspor’un ana sponsoruyum. Her zaman Fatih Özcan’ın arkasındayım ve hiç çekilmeyeceğim.

YILLIK 20 MİLYON LİRA GELİR

Çorumspor’un konuşulduğu toplantıdan fazla bir şey çıkmadı. Onsuz Çorumspor’un olmayacağını Çorum’u yönetenler de anladı.

Çorumspor’u hiç kimseye muhtaç olmaması için sabit gelir kaynaklarına ihtiyacı var. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarına yüzde 1 katkı payı projesi Çorumspor’un kurtuluşu olacak.

Abonelere, ‘Çorumspor’a katkı ister misiniz’ diyeceğiz. Ben işadamı olarak 1 buçuk milyon verdim. Asgari ücretli işçiden yıllık 13 lira alacağız. Herkes gücü oranında destek olacak ve biz Çorumspor sevdasında buluşacağız.

Faturalara katkı payından yıllık 20 milyon lira bir gelir söz konusu. Samsun bunu yaptı. Katılım yüzde 70 olarak gerçekleşti. Ben Çorum’da yüzde 90’ı bulacağına inanıyorum.

Bu işi para pul için yapmıyor Fatih Özcan. Çorum’u sevdiği için yapıyor. Bizim en büyük projemiz Çourmspor’un kimseye muhtaç olmamasıdır. İnsanlar ‘Çorumspor’a ben de para verdim’ deyip maçlara gelirler. Bu heyecan bizi Süper Lig’e kadar götürecektir. 5 sene sonra Çorum havalimanı olan, hızlı treni olan ve Süper Lig’de takımı olan bir il olmalı. Benim, Fatih Özcan’ın bu takımı Süper Lig’e çıkartacağına inancım tam.

Atatürk Lisesi’nden Anitta Otel’e kadar tüm mağazaların önüne otopark yeri projesinden yıllık 2 buçuk milyon lira civarında bir gelir söz konusu. Bunlar ciddi paralar.

Ben, her türlü desteği vermeye hazırım. Çorumspor’u Süper Lig’e çıkartacak beyin Fatih Özcan’da var. Bu yüzden ben kendisine ‘dön’ diyorum. Fatih Özcan dönsün, Çorum’u da Çorumspor’u da uçuracağız” şeklinde konuştu.

Fatih Özcan da, Ahmet Ahlatcı’nın konuşmasından sonra yaptığı açıklamada, “Ahmet Ahlatcı’nın projeleri karşısında heyecanlanmadım diyen varsa bana ulaşsın. İnsanlar Çorumspor ismini ağızlarına almaya korkarken, kendisi 40-45 kez Çorum dedi, Çorumspor dedi. İnşallah hep birlikte başaracağız” diye konuştu.