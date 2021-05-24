Ahlatcı, milli raketlerle bir araya geldi

İl Başkanı Ahlatcı, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Spor Salonu’nda gündü çift antrenman programı uygulayan, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ali Korkmaz ve Çorum’dan 7 sporcunun da yer aldığı kampı ziyaret sırasında, milli sporcularla sohbet etti.

Ziyareti, İl Başkan Yardımcıları Murat Günay, Elif Tekeli ve İlayda Bodur ile birlikte gerçekleştiren Yusuf Ahlatcı, “Gençlerimizin sporla buluşması, sporla iç içe bir yaşam sürmeleri için bizlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Hem sporcu kardeşlerimize, hem de onların var olmasında emek sarf eden aileleri ve antrenörlerine çok teşekkür ediyorum. Kampta 7 tane hemşehrimizin milli sporcu olarak yer almasından dolayı da ayrı bir heyecan ve gurur içerisindeyiz. Ayrıca tüm gençlerimizi gönülden tebrik ediyor, müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz” dedi.

Ahlatcı, milli raketlerle maç da yaptı.

(Spor Servisi)

