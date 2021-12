AĞIR KAYIP: 1-3

STAT: Afyon Zafer

HAKEMLER: Burak Olcar ***, Hüseyin Can **, Harun Terin ***

4.HAKEM: Burak Demirkıran

AFJET AFYONSPOR: Anıl ***, Emre ***, Nazmi ***, Erdinç ***, Celal ***, Alper ** (Dk. 77 İsmail Haktan *), Mithat *, Doğan ***, Erhan **** (Dk. 83 Cihan *), Doğukan *** (Dk. 83 Taha Can *), Fatih ***

YEDEKLER: Ahmet, Süleyman Olgun, Feyyaz, Mustafa, Mert, İlke, Süleyman Enes

TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavçak

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin *, Serkan *, İsmet * (Dk. 70 Seçkin *), Salih Zafer *, Emre *, Hasan *, H.İbrahim **, Murat * (Dk. 60 Batuhan *), Mehmet Gürkan * (Dk. 82 Berkay Can *), Umut *, Burak *

YEDEKLER: Mahmut Eren, Atakan, Muhsin, Mikail, Kürşat, Sefa Akın

TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Yıldırım

GOLLER: Dk.23 Emre (kendi kalesine), Dk. 44 (penaltıdan) ve 50 Erhan (Afjet Afyonspor), Dk. 61 H.İbrahim (Çorum FK)

KIRMIZI KART: Dk. 52 Mithat (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Murat, H.İbrahim, Umut, Hasan (Çorum FK), Nazmi, Alper (Afjet Afyonspor)

2.Lig Kırmızı Grup’ta “Rota Kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 19.hafta maçında konuk olduğu Afjet Afyonspor’a 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışına ağır bir yara alırken, ara tatile moralsiz girdi.

Afyon Zafer Stadı’nda oynanan maça 34’er puanla çıkan iki takımın mücadelesine etkili başlayan Afyonspor, 23.dakikada Emre’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 44.dakikada penaltıdan Erhan’ın golüyle fark ikiye çıkarken, Çorum FK soyunma odasına 2-0 geride gitti.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki onbirleriyle çıktı.

50.dakikada, Erhan frikikten farkı üçe çıkartırken, Mithat’ın Halil İbrahim’e yaptığı şiddetli faul nedeniyle kırmızı kart görmesi üzerine Afyonspor 10 kişi kaldı.

Kırmızı karttan sonra oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Çorum FK, 61’de Halil İbrahim’le farkı ikiye indirirken, kalan sürede maçı adeta tek kaleye çevirdi. Stoper Berkay Can’ın forvet olarak oyuna girdiği maçta sağlı sollu ataklarla gol arayan Çorum FK, 90+2.dakikada Hasan’la bir topu direkten dönünce karşılaşma Afyonspor’un 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından, üçüncü yenilgisini alan Çorum FK 34 puanda kalırken, Afjet Afyonspor puanını 37’ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 3: Ceza sahası içerisinde, sağ çaprazdan Erhan’ın sert plasesinde top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 9: Afyonspor’un kazandığı köşe vuruşunda, soldan ceza sahasına yapılan ortada penaltı noktası civarında Erdinç kafayı vurdu, az farkla aut.

DAKİKA 16: Yine soldan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasına yapılan ortada yine Erdinç kafayı vurdu, az farkla üstten aut.

DAKİKA 18: Afyonspor atağında, Emre’nin Celal’e yaptığı harekete hakem faul çaldı. Ceza yayının solundaki boşluktan, ceza sahasının yarım metre kadar gerisinden kazanılan serbest vuruşta Doğan direkt kaleyi düşündü, Çorum FK barajına çarpan top üst ağlarda kaldı, korner.

DAKİKA 23: GOL! Afyonspor golü buldu, Savunmanın arkasına atılan topa ofsayt kokan pozisyonda hareketlenen Doğukan, ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan içeri çıkarttığı topa ön direkte kayarak müdahale etmeye çalışan Emre kendi kalesine gönderdi: 0-1.

DAKİKA 37: Çorum FK atağında, sağdan içeri giren Halil İbrahim’in vuruşunda kaleci anıl gole izin vermedi ancak öncesinde yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kalktı.

DAKİKA 44: GOL! Fark ikiye çıktı. 43.dakikada gelişen Afyonspor atağında, yayın sağından Erhan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emre, Salih Zafer’in müdahalesiyle yende kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 1 dakika sonra kullanılan atışta, topun başına geçen Erhan, kaleci Hasan Hüseyin’in soluna yerden bir vuruş yaptı, Hasan Hüseyin köşeyi doğru tahmin etmesine rağmen topu çıkartamadı: 0-2.

DAKİKA 50: GOL! Fark üçe çıktı. Afyonspor, Çorum FK ceza yayının sol çaprazından ve 5-6 metre gerisinden serbest vuruş kazandı. Topun başına Doğan ve Erhan geçerken, Erhan’ın sert şutunda top kaleci Hasan Hüseyin’in Üstündağ ağlarla buluştu: 0-3.

DAKİKA 52: Afyonsporlu Mithat, Çorum FK’lı Halil İbrahim’e yaptığı şiddetli faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

DAKİKA 61: GOL! Çorum FK’nın golü geldi. Soldan Burak’la gelişen atakta, Burak pasını ceza sahasındaki Batuhan’a verdi, Batuhan bekletmeden Mehmet Gürkan’ı gördü, o da bekletmeden yayın üzerindeki Umut’a pasını verdi, Umut da ceza sahasındaki H.İbrahim’e zor pozisyonda pasını aktarmayı başardı, H.İbrahim altı pasın sağ köşesinden şık bir vuruşla topa ağlara gönderdi: 1-3.

DAKİKA 79: Çorum FK atağında, Serkan ceza yayının 6-7 metre gerisinden çok sert vurdu, kaleci Anıl sağına gelen topu güçlükle çıkarttı.

DAKİKA 90+2: Çorum FK atağında, H.İbrahim altı pasın sağındaki boşlukta, yerden sert bir top gönderdi, kimsenin dokunamadığı topu kontrol eden Umut’un yerden ceza yayına doğru çıkarttığı topu Hasan ceza sahasının ilk metresinden gelişine sert vuruşla kaleye gönderdi, top üst direkten döndü.

(Hüseyin AŞKIN)