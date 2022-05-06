Afyon’la 6.kez

Profesyonel futbol liglerindeki 10. sezonunu geçiren Çorum FK, Afyon ekibiyle daha önce 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda, taraflar 2’şer galibiyet alıp, 7’şer puan topladılar.

İki takım, ilk kez 2019-2020 Sezonunda aynı grupta yer aldı. 3 Kasım 2019’da oynanan 11.hafta, Çorum’da oynanan maçı, kırmızı-siyahlı ekip 4-2 kazandı. Sezonun ikinci yarısında, Afyon’da oynanan 28.hafta maçında ise gülen taraf Afyonspor oldu. 15 Mart’ta oynanan maçı Afyon temsilcisi 3-0 kazandı.

2020-2021 sezonunda da aynı grupta rakip olan iki takım arasında, 10 Ekim 2020’de, Çorum’da oynanan 4.hafta maçı 1-1 bitti. 14 Şubat 2021’de, Afyon’da oynanan 23.hafta maçında gülen taraf 1-0’lık skorla Çorum FK oldu.

Bu sezon yine aynı grupta rakip olan iki takım, 19.hafta maçında, Afyon’da karşı karşıya geldi. 26 Aralık 2021’de oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazanırken, maç bitiminde Çorum FK’da Başkan Fatih Özcan, 2.Başkan Mustafa Şeker, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Ahmet Yıldırım istifa etti.

(Hüseyin AŞKIN)

