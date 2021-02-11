Afyon 7 maçtır yenilmiyor

Çorum Futbol Kulübü’nün Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Afjet Afyonspor, oldukça forma görünüyor. Mor-beyazlı ekip, teknik direktörlük görevine Bahaddin Güneş’in getirilmesinden sonra çıktığı 8 maçta sadece 1 kez yenilirken, 17 puan topladı.

Sezona teknik direktör Özgür Zengin’le başlayan Afjet Afyonspor, bir türlü istikrarı yakalayamadı. Mor-beyazlı ekip, ilk 14 haftada Özgün Zengin nezaretinde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi alırken, 18 puan topladı.

14.haftada Hekimoğlu Trabzon karşısında alınan 4-1’lik yenilgi sonrası Özgür Zengin’le yollar ayrılırken, takımın başına Bahaddin Güneş getirildi.

KÖTÜ BAŞLADI, SÜPER GİDİYOR

Afjet Afyonspor, Bahaddin Güneş nezaretindeki ilk maçında deplasmanda Uşakspor’a 3-0 yenilirken, bu mağlubiyet sonrası mor-beyazlı ekibin bileği bir daha bükülmedi.

Uşakspor maçından sonra evinde Hacettepespor’u 1-0 yenerek çıkışa geçen Afjet Afyonspor, son 7 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alıp 17 puan topladı.

Mor-beyazlı ekip, bu periyotta Hacettepespor’u 1-0, deplasmanda Zonguldak Kömürspor’u 2-1, Şanlıurfaspor’u 3-0, deplasmanda Gümüşhanespor’u 3-1, Sarıyer’i de 2-0 mağlup ederken, Ankara Demirspor’la 2-2, lider Manisa FK ile de deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

EVİNDE 18 PUAN TOPLADI

Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi alan Afjet Afyonspor topladığı 34 puanla 8.sırada yer alırken, attığı 30 gole karşılık kalesinde 27 gol gördü.

Afyon ekibi, 34 puanın 18’ini sahasında oynadığı 10 maçta aldığı 5 galibiyet, 3 beraberlik sonucu topladı.

AFYONSPOR’UN SON 7 MAÇI

Hacettepe….1-0

Zonguldak…2-1 (D)

A.Demir……2-2

Şanlıurfa…...3-0

Gümüşhane..3-1 (D)

Sarıyer…….2-0

Manisa FK…1-1 (D)

(Spor Servisi)