Adıyamanspor maçının taktiği belli oldu

Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı antrenman ile Adıyamanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 13.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Kıvanç Kaya ve Abdulhamit Yıldız katılmazken, Muhammet Fettahoğlu ise takımdan ayrı çalıştı. Düz koşular ile başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada ileride pres ve kontrol-pas içerikli taktik bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılarda oyuncuların hırslı olmaları dikkat çekti. Bu çalışma esnasında oyuncularından hızlı düşünmelerini ve çabuk pas atmaları konusunda uyarılarda bulunan Ahmet Yıldırım, hücum hattında oynayan oyunculardan da pres yapmalarını istedi. Antrenman, açma germe hareketlerinin ardından sona erdi.

Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

