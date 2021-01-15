Adım adım santraya

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen amatör futbol liglerinin oynanıp oynanmayacağına yönelik sis perdesi iyice aralanmaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AZKF) Başkanı Musa Soykarcı’nın Bölgesel Amatör Lig’in Şubat ayı sonunda başlayacağını açıklamasının ardından, bir grup amatör futbolcunun geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a liglerin oynanmaması nedeniyle yaşanan mağduriyetler hakkında bilgi vermesinden sonra önceki gün de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan Amatör Futbol Birliği üyeleri ile kritik bir görüşme yaptılar.

Edinilen bilgilere göre, Bakan Kasapoğlu ve Spor Genel Müdürü Baykan, Amatör Futbolcular Birliği adına eski Çorumsporlu futbolcu Barış Altıntaş, Gökhan Koç ve Eray Şekerci ile bir araya geldiler. Futbolcular, bu toplantıda da pandemi nedeniyle amatör liglerin oynanmamasından doğan mağduriyetleri dile getirdiler ve liglerin oynatılması yönündeki taleplerini yinelediler.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından, bugün Amatör Futbol Kitapçığı’nın yayınlanmasının kararlaştırıldığı, 1-2 Şubat’ta amatör futbol transfer döneminin resmi olarak başlatılacağı, spor sahaları ile ilgili yasağın kalkmasıyla birlikte amatör liglerin başlatılacağının resmi olarak açıklanacağı kaydedildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından, amatör futbol liglerinin oynanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

(Spor Servisi)