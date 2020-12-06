Son Dakika

8 yıl sonra aynı tablo

Profesyonel futbol liglerindeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, 9.haftalar itibariyle en kötü ikinci performansı bu sezon sergiliyor. 2012-13 sezonunda 9 maçta 8 puan toplayan Çorum Futbol Kulübü bu sezon da aynı puana ulaşabildi. Kırmızı-siyahlılar geçen sezon ise aynı periyotta tam 19 puan toplayarak rekor kırdılar.

Spor 06.12.2020, 22:35 06.12.2020, 21:36
63
8 yıl sonra aynı tablo

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 2.haftayı bay geçen, 3 maçı da ertelenen Çorum Futbol Kulübü, 13.hafta maçında Hekimoğlu Trabzon’a 1-0 yenilirken, dokuzuncu maçında 8 puanda kaldı. 9 sezondur profesyonel liglerde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, dokuzuncu maçlar itibariyle en az puan topladığı ikinci sezonu yaşıyor.

Çorum Futbol Kulübü 2012-13 sezonunda 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alırken, 8 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda attıkları 8 gole karşılık kalelerinde 12 gol gördüler.

2013-14 sezonunda 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü 14 puana ulaşırken, 11 gol atıp 8 gol yedi.

2014-15 sezonunda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 2 de yenilgi alarak 12 puan toplayan Çorum Futbol Kulübü bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde 12 gole engel olamadı.

2015-16 sezonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi sonucu 13 puan toplayan kırmızı-siyahlılar kalelerinde 10 gol görürken, rakip fileleri 15 kez havalandırdılar.

REKOR 19 PUAN

Çorum Futbol Kulübü, 2016-17 sezonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan topladı. 2 maçta da sahadan puansız ayrılan kırmızı-siyahlılar attıkları 16 gole karşılık 7 gol yediler.

Çorum Futbol Kulübü 2017-18 sezonunda da 17 puan topladı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar attıkları 17 gole karşılık kalelerinde 9 gole engel olamadılar.

Çorum Futbol Kulübü, play-off şampiyonu olarak 2.Lig’e yükseldiği 2018-19 sezonunun ilk 9 haftasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 16 puan topladı. Bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar kalelerinde ise 10 gol gördüler.

Çorum Futbol Kulübü, 2.Lig’deki ilk sezonu olan 2019-20 sezonunda ise puan rekoru kırdı. 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü tam 19 puan topladı. Çorum ekibi bu maçlarda attığı 12 gole karşılık kalesinde 8 gole engel olamadı.

TARİHİNİN EN KÖTÜ İKİNCİ SEZONU

9.haftalar itibariyle bu sezon Çorum Futbol Kulübü’nün en az puan topladığı ikinci sezon olarak kayıtlara geçti. Kırmızı-siyahlılar, 2012-13 sezonunda olduğu gibi 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplayabildiler. Tam 5 maçta sahadan puansız ayrılan Çorum Futbol Kulübü 13 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 07 Aralık 2020
İmsak 06:12
Güneş 07:42
Öğle 12:36
İkindi 14:59
Akşam 17:20
Yatsı 18:45

Gelişmelerden Haberdar Olun

@