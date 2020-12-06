8 yıl sonra aynı tablo

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 2.haftayı bay geçen, 3 maçı da ertelenen Çorum Futbol Kulübü, 13.hafta maçında Hekimoğlu Trabzon’a 1-0 yenilirken, dokuzuncu maçında 8 puanda kaldı. 9 sezondur profesyonel liglerde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, dokuzuncu maçlar itibariyle en az puan topladığı ikinci sezonu yaşıyor.

Çorum Futbol Kulübü 2012-13 sezonunda 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alırken, 8 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda attıkları 8 gole karşılık kalelerinde 12 gol gördüler.

2013-14 sezonunda 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü 14 puana ulaşırken, 11 gol atıp 8 gol yedi.

2014-15 sezonunda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 2 de yenilgi alarak 12 puan toplayan Çorum Futbol Kulübü bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde 12 gole engel olamadı.

2015-16 sezonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi sonucu 13 puan toplayan kırmızı-siyahlılar kalelerinde 10 gol görürken, rakip fileleri 15 kez havalandırdılar.

REKOR 19 PUAN

Çorum Futbol Kulübü, 2016-17 sezonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan topladı. 2 maçta da sahadan puansız ayrılan kırmızı-siyahlılar attıkları 16 gole karşılık 7 gol yediler.

Çorum Futbol Kulübü 2017-18 sezonunda da 17 puan topladı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar attıkları 17 gole karşılık kalelerinde 9 gole engel olamadılar.

Çorum Futbol Kulübü, play-off şampiyonu olarak 2.Lig’e yükseldiği 2018-19 sezonunun ilk 9 haftasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 16 puan topladı. Bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar kalelerinde ise 10 gol gördüler.

Çorum Futbol Kulübü, 2.Lig’deki ilk sezonu olan 2019-20 sezonunda ise puan rekoru kırdı. 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü tam 19 puan topladı. Çorum ekibi bu maçlarda attığı 12 gole karşılık kalesinde 8 gole engel olamadı.

TARİHİNİN EN KÖTÜ İKİNCİ SEZONU

9.haftalar itibariyle bu sezon Çorum Futbol Kulübü’nün en az puan topladığı ikinci sezon olarak kayıtlara geçti. Kırmızı-siyahlılar, 2012-13 sezonunda olduğu gibi 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplayabildiler. Tam 5 maçta sahadan puansız ayrılan Çorum Futbol Kulübü 13 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

(Spor Servisi)