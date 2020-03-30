6 maçta gol yemeyen Çorum FK, 9 karşılaşmada ise kaleyi bulamadı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmeden önce oynadığı 28 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 yenilgi alırken, 36 puan topladı
GOL YEMEDİĞİ MAÇLARDA 14 PUAN
Kırmızı-Siyahlılar, 28 karşılaşmanın 6’sında kalesini gole kapatırken, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 6 gol atan Çorum Futbol Kulübü, 14 puan topladı.
Çorum temsilcisi, gol atamadığı ancak puan aldığı maçlarda Tarsus İdmanyurdu ve Hekimoğlu Trabzon’la sahasında golsüz berabere kalırken, deplasmanda 3 karşılaşmayı gol yemeden kazandı. Kırmızı-Siyahlılar bu maçlarda Sancaktepe’yi 1-0, Şanlıurfaspor ve Sarıyer’i 2-0’la geçerken, sahasında gol yemediği tek karşılaşmada 1922 Konyaspor’u 1-0 yendi.
9 MAÇTA KALEYİ BULAMADI
Çorum Futbol Kulübü, 9 karşılaşmada ise rakiplerine gol atamadı. Bu maçlarda sadece Tarsus İdmanyurdu ve Hekimoğlu Trabzon’la berabere kalarak puan alabilen Çorum Futbol Kulübü, kalesinde 15 gol gördü. Kırmızı-Siyahlılar, gol atamadıkları diğer maçlarda ise Gümüşhanespor’a 1-0, Pendikspor, Manisa Futbol Kulübü, Kırklarelispor ve Sancaktepe Futbol Kulübü’ne 2-0, Tarsus İdmanyurdu ve Afyonspor’a ise 3-0’lık skorlarla yenildiler.
ÇORUM FK’NIN GOL ATAMADIĞI MAÇLAR
Gümüşhane…0-1
Pendikspor….0-2
Tarsus İ.Y…..0-0
Manisa FK…..0-2
Kırklareli (D)..0-2
Sancaktepe….0-2
Tarsus İ.Y. (D)..0-3
H.Trabzon…..0-0
Afyonspor (D)..0-3
ÇORUM FK’NIN
GOL YEMEDİĞİ
MAÇLAR
1922 Konya …1-0
Sancaktepe…..1-0
Tarsus İ.Y……0-0
Şanlıurfa (D)…2-0
Sarıyer (D)……2-0
H.Trabzon……0-0