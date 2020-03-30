6 maçta gol yemeyen Çorum FK, 9 karşılaşmada ise kaleyi bulamadı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmeden önce oynadığı 28 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 yenilgi alırken, 36 puan topladı

GOL YEMEDİĞİ MAÇLARDA 14 PUAN

Kırmızı-Siyahlılar, 28 karşılaşmanın 6’sında kalesini gole kapatırken, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 6 gol atan Çorum Futbol Kulübü, 14 puan topladı.

Çorum temsilcisi, gol atamadığı ancak puan aldığı maçlarda Tarsus İdmanyurdu ve Hekimoğlu Trabzon’la sahasında golsüz berabere kalırken, deplasmanda 3 karşılaşmayı gol yemeden kazandı. Kırmızı-Siyahlılar bu maçlarda Sancaktepe’yi 1-0, Şanlıurfaspor ve Sarıyer’i 2-0’la geçerken, sahasında gol yemediği tek karşılaşmada 1922 Konyaspor’u 1-0 yendi.

9 MAÇTA KALEYİ BULAMADI

Çorum Futbol Kulübü, 9 karşılaşmada ise rakiplerine gol atamadı. Bu maçlarda sadece Tarsus İdmanyurdu ve Hekimoğlu Trabzon’la berabere kalarak puan alabilen Çorum Futbol Kulübü, kalesinde 15 gol gördü. Kırmızı-Siyahlılar, gol atamadıkları diğer maçlarda ise Gümüşhanespor’a 1-0, Pendikspor, Manisa Futbol Kulübü, Kırklarelispor ve Sancaktepe Futbol Kulübü’ne 2-0, Tarsus İdmanyurdu ve Afyonspor’a ise 3-0’lık skorlarla yenildiler.

ÇORUM FK’NIN GOL ATAMADIĞI MAÇLAR

Gümüşhane…0-1

Pendikspor….0-2

Tarsus İ.Y…..0-0

Manisa FK…..0-2

Kırklareli (D)..0-2

Sancaktepe….0-2

Tarsus İ.Y. (D)..0-3

H.Trabzon…..0-0

Afyonspor (D)..0-3

ÇORUM FK’NIN

GOL YEMEDİĞİ

MAÇLAR

1922 Konya …1-0

Sancaktepe…..1-0

Tarsus İ.Y……0-0

Şanlıurfa (D)…2-0

Sarıyer (D)……2-0

H.Trabzon……0-0