3560 öğrenci ter döktü

Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2021-2022 yılı faaliyet programının ilk etabı tamamlandı. Okul Sporları Çorum İl Temsilcisi Mustafa Türkay önderliğinde gerçekleşen ilk etapta futbol, basketbol, hentbol, voleybol, atletizm, masa tenisi, badminton, güreş, futsal, kick-boks, judo, yüzme, halter, boks, karate, dart, tekvando, halk oyunları, bovling, curling, bilek güreşi, ragbi ve hokey olmak üzere 23 branşta il birincilikleri yapıldı. Küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen müsabakalarda 3560 öğrenci okulları adına dereceye girebilmek adına mücadele etti. Bu müsabakalar sonunda Çorum’dan 25 okul hem takım, hem de ferdi olarak Çorum’u gruplarda temsil etmeyi başardı. Ayrıca 17-20 Ocak 2022 tarihleri arasında Okullararası Gençler (kız-erkek) Hentbol Grup Birinciliği’ne de Çorum ev sahipliği yaptı.

21 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen son müsabakaların ardından okul sporlarında ilk dönem sona ererken, ikinci dönem spor faaliyetleri ise 10 Şubat Pazartesi günü yapılacak olan Yıldızlar (kız-erkek) Hentbol Grup Birinciliği ile yeniden start alacak. Daha sonra sırasıyla 17-20 Şubat tarihleri arasında Gençler (kız-erkek) Futbol Grup Birinciliği, 25-27 Şubat tarihleri arasında Küçükler (kız-erkek) Badminton Grup Birinciliği, 10-13 Mart tarihleri arasında Küçükler ve Yıldızlar (kız-erkek) Kick-Boks Türkiye Şampiyonası, 30-31 Mart tarihleri arasında Gençler (kız-erkek) Bilek Güreşi Grup Birinciliği, 19-22 Nisan tarihleri arasında Küçükler (kız-erkek) Basketbol Grup Birinciliği, 14 Mayıs’ta Gençler (kız-erkek) Oryantring Grup Birinciliği ve 21-22 Mayıs tarihleri arasında ise Küçükler (kız-erkek) Judo Türkiye Şampiyonası yapılacak.

Konu hakkında açıklama yapan Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, ilk dönemi sorunsuz tamamladıklarını ve müsabakalarda ter döken tüm öğrencilerin özveriyle mücadele ettiğini vurguladı. Öğrencilerden aynı özveriyi ikinci dönemde de göstermeleri gerektiğinin altını çizen Türkay, desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız’a, Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Çaylak’a, Okul Sporları Tertip Kurulu Üyeleri Özkan Özdemir’e, Deniz Kılıç’a ve Altan Çoban’a teşekkür etti.

(Rıfat KARA)

