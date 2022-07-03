33 branş, 10 bini aşkın sporcu

Her yıl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi tarafından, çocuk ve gençlerin yaz tatilini spor yaparak geçirmelerini sağlamak ve spor kültürü oluşturmak amacıyla açılan yaz spor okulları, bu yıl birleştirildi. İki kurum, bu yıl ortak bir çalışmaya imza atarak yaz okulları faaliyetlerini birlikte yürütme kararı aldı. Bu doğrultuda, “Haydi spora” sloganıyla açılan yaz spor okullarının açılış töreni, Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Kent parkta, saat 16.00’da başlayan törene, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, antrenörler, sporcular ve sporcu yakınları katıldı.

Mini konserle başlayan ve Çorum Belediyesi Halkoyunları Ekibinin gösterisi ile devam eden açılış töreni, antrenörlerin aerobik hareketleri ile devam etti. Daha sonra judo, tekvando, jimnastik, karate ve kickboks sporcuları birer gösteri yaptılar. Gösteriler büyük alkış aldı.

Gösterilerin ardından önce Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ardından da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın birer konuşma yaptılar. Tören, Belediye Başkanı Aşgın’ın konuşmasından sonra çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Yaz spor okullarında bu yıl; atletizm, badminton, basketbol, bilardo, bilek güreşi, curling, kickboks, dağcılık, muay tai, güreş, vuşu, yüzme, hentbol, halter, judo, karate, masa tenisi, çim hokeyi, oryantiring, kort tenisi, satranç, halkoyunları, dart, bocce, boks, jimnastik, futbol, engelliler, yüzme, okçuluk, tekvando, voleybol ve izcilik olmak üzere 33 branşta 10 binin üzerinde çocuk ve gence spor eğitimi veriliyor.

Antrenmanlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi spor tesislerinde, her iki kuruma bağlı antrenörler tarafından veriliyor. Çalışmalar Ağustos ayının sonunda sona erecek.



(Rıfat KARA)

