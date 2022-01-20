Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş, gelinen noktada 3-4 futbolcunun daha takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Çorum FK, Ergene Velimeşespor’la sahasında oynayacağı 21.hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yakup Ateş, 3-4 oyuncunun daha takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Daha önce de, bonservis bedelini getiren her oyuncunun ayrılabileceğini söylediklerini yineleyen Yakup Ateş, “2-3 gün içerisinde, 3-4 oyuncu daha gidebilir. Daha önce de oyuncularımıza söylediğimiz gibi, gitmenin bir bedeli var. Maddi olarak bu bedeli ödeyen gidebilir. Özellikle orta saha ve forvet hattında alternatifimiz bol. Ancak bazı bölgelerde alternatifimiz bulunmuyor. Bu bölgelerden elbette oyucu göndermeyeceğiz. 2-3 gün içerisinde her şey netleşir” şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Yakup Ateş, “3-4 oyuncu gidebilir diyoruz ama, gitmeyebilir de. Oldu ki, kimse gitmedi, o zaman stoper ve kanat transferi yapacağız” dedi.

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Çorum FK’nın iyi bir kadroya sahip olduğunu da yineleyen Yakup Ateş, “Ben, kötü bir takıma gelmedim. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ligi ama 5.sırada bitiririz, ama 6.sırada tamamlarız, bilemiyoruz ancak hedefe ulaşmak için sonuna kadar savaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Kafası karışık olan birkaç oyuncumuz var. Onlarla da konuştuk, onlar da artık tamamen sahaya odaklanacaklar” şeklinde konuştu.

(Rıfat KARA)

