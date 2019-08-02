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29 takım, 10 kategoride şampiyonluk için kapışacak

2019-2020 Amatör Futbol Sezonunda 29 takım 10 kategoride şampiyonluk mücadelesi verecek.

29 takım, 10 kategoride şampiyonluk için kapışacak

2019-2020 Amatör Futbol Sezonunda 29 takım 10 kategoride şampiyonluk mücadelesi verecek.

02 Ağustos 2019 Cuma 01:37
29 takım, 10 kategoride şampiyonluk için kapışacak

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan tarafından yapılan açıklamada, 2019-2020 Amatör Futbol sezonunda mücadele edecek takımlar ve kategorilerinin belli olduğu duyuruldu. 21 ve 22 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlar ile Amatör Futbol sezonuna start vereceklerinin bir kez daha altını çizen Ayan, yeni sezonda 29 takımın 10 kategoride mücadele edeceğini de ifade etti.

Engin Ayan, açıklamasının devamında kategorilerinde mücadele edecek takımları şu şekilde duyurdu;

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi; Alaca Belediye Gençlikspor, Çimentospor, Eti Lisesi Gençlikspor, İskilipspor, İskilipgücü, Mimarsinan Gençlikspor, Mecitözü Gençlerbirliği, Ulukavakspor, Osmancıkgücü, Sungurlu Belediyespor.

2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi: Bayat Belediye Gençlikspor, Çorumspor, Dodurga Gençlikspor, Düvenci Belediyespor, H.E.Kültürspor, Oğuzlar Belediyespor, Mecitözüspor.

U19 Ligi: Çimentospor, Bayat Belediye Gençlikspor, H.E.Kültürspor, Eti Lisesi Gençlikspor, İskilipgücü, Osmancık Belediyespor, Ulukavakspor.

U17 Ligi: Eti Lisesi Gençlikspor, H.E.Kültürspor, İskilipspor, Osmancık Belediyespor.

U16 Ligi: Dodurga Gençlikspor, Eti Lisesi Gençlikspor, H.E.Kültürspor, İskilipspor, Kargıgücü, Osmancık Belediyespor.

U15 Ligi: Alaca Belediye Gençlikspor, Eti Lisesi Gençlikspor, Gençlerbirliği, H.E.Kültürspor, İskilipgücü, Osmancık Belediyespor, Mimarsinan Gençlikspor.

U14 Ligi: 1907 Gençlikspor, Alaca Belediye Gençlikspor, Çimentospor, Eti Lisesi Gençlikspor, Gençlerbirliği, H.E.Kültürspor, İskilipgücü, Mimarsinan Gençlikspor, Yeni Çorumspor.

U13 Ligi: 1907 Gençlikspor, Alaca Belediye Gençlikspor, Eti Lisesi Gençlikspor, Gençlerbirliği, Fetih Gençlikspor, H.E.Kültürspor, Mecitözü Gençlerbirliği, Mimarsinan Gençlikspor, Oğuzlar Belediyespor, Yeni Çorumspor, Osmancıkgücü.

U12 Ligi: 1907 Gençlikspor, Akkent Gençlikspor, Çorumspor, Eti Lisesi Gençlikspor, Gençlerbirliği, H.E.Kültürspor, Fetih Gençlikspor, Mecitözü Gençlerbirliği, Mimarsinan Gençlikspor, PTT Gençlikspor, Sungurlu Belediyespor, Vefa Gençlikspor, Yeni Çorumspor.

U11 Ligi: 1907 Gençlikspor, Akkent Gençlikspor, Bayat Belediye Gençlikspor, Çimentospor, Eti Lisesi Gençlikspor, Gençlerbirliği, Hattuşa Gençlikspor, H.E. Kültürspor, İl Özel İdare Gençlikspor, Mavi Ay Gençlikspor, Mimarsinan Gençlikspor, PTT Gençlikspor, Vefa Gençlikspor, Yeni Çorumspor.

(Rıfat KARA)

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