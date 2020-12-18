Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, bu sezonun geride kalan 15 haftalık periyodunda, 2.haftayı bay geçerken, Sancaktepe FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor’la oynaması gereken maçlar ise koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcularının çokluğu nedeniyle ertelendi. Bu yüzden Çorum Futbol Kulübü 15 haftalık periyotta 11 maç oynadı. Bu maçlarda kırmızı siyahlı futbolculara 27 sarı, 1 kırmızı olmak üzere 28 kart çıktı.

EN ÇOK KARTI

UMUT GÖRDÜ

Çorum Futbol Kulübü’nün 24 kişilik futbolcu kadrosunda 15 futbolcu sarı kart gördü. Hekimoğlu Trabzon maçında çift sarıdan kırmızı kart gören Muhammet Fettahoğlu kırmızı kart gören Çorum FK’lı tek futbolcu oldu.

Çorum Futbol Kulübü’nün en çok kart gören futbolcusu 5 sarı ile kaptan Umut Kaya oldu. Umut Kaya’yı 4’er sarı kartla Kerem Çağatay ve Onur Kolay izledi.

Eren Tokat ve Mikail Albayrak 2’şer sarı kart görürken, Hasan Hüseyin Akınay, Ertuğrul Sancaktutan, Kerem Pala, Mehmet Sedef, Muhammed Fettahoğlu, Nafican Yardımcı, Sinan Kurumuş ve Yılmaz Can Taşkıran ise birer sarı kart gördüler.

Deniz Çörtlen, Onur Tekin, Kıvanç Kaya, Muhammed Çoban, Salih Zafer Kurşunlu, Talha Özler, Tarık Mayhoş ise ligde forma giymelerine rağmen hiç kart görmediler.

(Spor Servisi)