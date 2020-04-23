Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98171
ALTIN
386.921
DOLAR
6.9630
STERLİN
8.5879
EURO
7.5295
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
Sağlıkçılar dans ederek moral buldular
Sağlıkçılar dans ederek moral buldular
Ben Bir Çocuğum - TED
Trafik tartışması kanlı bitti!
Trafik tartışması kanlı bitti!

23 Nisan’dan 20 kupa

Salgın öncesi 332 öğrenci ile spor faaliyetlerinde madalya mücadelesi veren 23 Nisan Ortaokulu, 20 kupa kaldırarak önemli bir başarıya imza attı.

23 Nisan 2020 Perşembe 20:32
23 Nisan’dan 20 kupa

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ve okullararası spor faaliyetlerine ara verildi. Salgın öncesi düzenlenen spor faaliyetlerine 23 Nisan Ortaokulu küçükler ve yıldızlar kategorisinde önemli başarılara imza attı. 14 branş ve 30 kategoride 332 öğrenci ile katılım sağlayan 23 Nisan Ortaokulu takım müsabakalarında 13 il birinciliği, 4 il ikinciliği, 2 il üçüncülüğü ve 1 il dördüncülüğü olmak üzere toplam 20 dalda kupa kaldırma başarısı gösterdi.

23 Nisan Ortaokulu'nun kuşkusuz bu sezon en başarılı olduğu branş voleybol oldu. Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir önderliğinde voleybolda 4 kategoride mücadele eden 23 Nisan Ortaokulu 4 kategorinin hepsinde de şampiyon olmayı başardı. Voleybolun yanı sıra basketbol branşında 3 kategoride il birinciliği, 1 kategoride il ikinciliği, satrançta 2 il birinciliği, 2 il ikinciliği, yüzmede 2 il birinciliği, 1 il ikinciliği, 1 il üçüncülüğü, tekvando da il birincisi, cimnasikte il birincisi, futbolda il üçüncülüğü gibi dereceler elde edildi. Ayrıca güreş, atletizm, kick boks, judo, karete, vuşu branşlarında da bireysel dereceler elde edilerek madalya kazanıldı.

Salgın öncesi Çorum'u bölgesel müsabakalar da temsil eden 23 Nisan Ortaokulu, Trabzon'da gerçekleşen yüzme bölge yarışmalarında derece elde ederek Türkiye finallerine katılma başarısı gösterirken, Kick-Boks ta Türkiye üçüncülüğü, vuşu branşında Balkan üçüncülüğü dereceleri de 23 Nisan Ortaokulu'na ait.

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
‘Başarımız artarak devam edecektir’
‘Başarımız artarak devam edecektir’
“Gidenlerin yeri dolmadı”
“Gidenlerin yeri dolmadı”
M. Rıdvan’ın en iyi 11’inde Çorum FK’dan kimse yok
M. Rıdvan’ın en iyi 11’inde Çorum FK’dan kimse yok
“Ligler kaldığı yerden devam edecektir”
“Ligler kaldığı yerden devam edecektir”
UEFA “bitirin” dedi
UEFA “bitirin” dedi
Evde satranç turnuvası
Evde satranç turnuvası

banner155

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim