23 Nisan’dan 20 kupa

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ve okullararası spor faaliyetlerine ara verildi. Salgın öncesi düzenlenen spor faaliyetlerine 23 Nisan Ortaokulu küçükler ve yıldızlar kategorisinde önemli başarılara imza attı. 14 branş ve 30 kategoride 332 öğrenci ile katılım sağlayan 23 Nisan Ortaokulu takım müsabakalarında 13 il birinciliği, 4 il ikinciliği, 2 il üçüncülüğü ve 1 il dördüncülüğü olmak üzere toplam 20 dalda kupa kaldırma başarısı gösterdi.

23 Nisan Ortaokulu'nun kuşkusuz bu sezon en başarılı olduğu branş voleybol oldu. Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir önderliğinde voleybolda 4 kategoride mücadele eden 23 Nisan Ortaokulu 4 kategorinin hepsinde de şampiyon olmayı başardı. Voleybolun yanı sıra basketbol branşında 3 kategoride il birinciliği, 1 kategoride il ikinciliği, satrançta 2 il birinciliği, 2 il ikinciliği, yüzmede 2 il birinciliği, 1 il ikinciliği, 1 il üçüncülüğü, tekvando da il birincisi, cimnasikte il birincisi, futbolda il üçüncülüğü gibi dereceler elde edildi. Ayrıca güreş, atletizm, kick boks, judo, karete, vuşu branşlarında da bireysel dereceler elde edilerek madalya kazanıldı.

Salgın öncesi Çorum'u bölgesel müsabakalar da temsil eden 23 Nisan Ortaokulu, Trabzon'da gerçekleşen yüzme bölge yarışmalarında derece elde ederek Türkiye finallerine katılma başarısı gösterirken, Kick-Boks ta Türkiye üçüncülüğü, vuşu branşında Balkan üçüncülüğü dereceleri de 23 Nisan Ortaokulu'na ait.

(Rıfat KARA)