2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir

Bu sonuçla Başakşehir, 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu. Bitiş düdüğüyle birlikte turuncu-lacivertli ekip tarihinde elde ettiği ilk şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Crivelli'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Elia'nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Kravets, Epureanu'ya yaptığı baskı sonucu topu kazandı. Kravets'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

19. dakikada Ba'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında Clichy, topla buluştu. Sol taraftan son çizgiye inen Clichy'nin yerden pasında penaltı noktası yakınlarında Mahmut'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kayserispor savunmasına ve direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

31. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mer'te kaldı.

33. dakikada ceza sahası içinde Sapunaru'nun topa elle müdahalesini hakem Ali Şansalan VAR'da pozisyonu inceleyerek penaltıya hükmetti.

36. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Lung gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Yükseklik kazanan topa ceza sahası içi sol çaprazında Demba Ba'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

75. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Demba Ba'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada ceza yayı üzerinden İrfan Can'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Lung kornere çeldi.

90+2. dakikada Robinho'nun ceza sahası içi sağ tarafından çevirdiği topta altı pasta Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut (Robinho dk. 89 ?), İrfan Can (Gökhan İnler dk. 88 ?), Visca (Berkay dk. 84 ?), Elia (Aleksic dk. 56), Crivelli (Mehmet Topal dk. 84 ?), Demba Ba

Yedekler: Volkan, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Lung, Lopes, Rienstra, Sapunaru, Yasir Subaşı (Situm dk. 82 ?), Djedje, Campanharo, Hasan Hüseyin, Henrique, Aksel (Enver Cenk dk. 59), Kravets

Yedekler: Doğan, İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Uzodimma, Furkan Polat

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gol: Mahmut (dk. 19) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Epureanu, Elia (Medipol Başakşehir)

Başakşehir'de şampiyonluk golü Mahmut Tekdemir'den

Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon 3. golünü kaydetti. Bu gol Başakşehir'e şampiyonluğu getirdi.

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Mahmut, müsabakanın 19. dakikasında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Deneyimli futbolcu böylece bu sezonki 3. golünü kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu gollerin hepsini ligde attı.

Mahmut Tekdemir, 23 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 1 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 resmi maçta görev aldı.

Kayserispor karşısında 11'de başlayan Mahmut, 89. dakikada yerini Robinho'ya bıraktı.