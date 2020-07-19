2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir
Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.
Bu sonuçla Başakşehir, 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu. Bitiş düdüğüyle birlikte turuncu-lacivertli ekip tarihinde elde ettiği ilk şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Crivelli'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Elia'nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Kravets, Epureanu'ya yaptığı baskı sonucu topu kazandı. Kravets'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
19. dakikada Ba'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında Clichy, topla buluştu. Sol taraftan son çizgiye inen Clichy'nin yerden pasında penaltı noktası yakınlarında Mahmut'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kayserispor savunmasına ve direğe çarparak ağlara gitti. 1-0
31. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mer'te kaldı.
33. dakikada ceza sahası içinde Sapunaru'nun topa elle müdahalesini hakem Ali Şansalan VAR'da pozisyonu inceleyerek penaltıya hükmetti.
36. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Lung gole izin vermedi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sol taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Yükseklik kazanan topa ceza sahası içi sol çaprazında Demba Ba'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
75. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Demba Ba'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
80. dakikada ceza yayı üzerinden İrfan Can'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Lung kornere çeldi.
90+2. dakikada Robinho'nun ceza sahası içi sağ tarafından çevirdiği topta altı pasta Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan Ok
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut (Robinho dk. 89 ?), İrfan Can (Gökhan İnler dk. 88 ?), Visca (Berkay dk. 84 ?), Elia (Aleksic dk. 56), Crivelli (Mehmet Topal dk. 84 ?), Demba Ba
Yedekler: Volkan, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kayserispor: Lung, Lopes, Rienstra, Sapunaru, Yasir Subaşı (Situm dk. 82 ?), Djedje, Campanharo, Hasan Hüseyin, Henrique, Aksel (Enver Cenk dk. 59), Kravets
Yedekler: Doğan, İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Uzodimma, Furkan Polat
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Gol: Mahmut (dk. 19) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Epureanu, Elia (Medipol Başakşehir)
Başakşehir'de şampiyonluk golü Mahmut Tekdemir'den
Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon 3. golünü kaydetti. Bu gol Başakşehir'e şampiyonluğu getirdi.
Süper Lig'in 33. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Mahmut, müsabakanın 19. dakikasında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Deneyimli futbolcu böylece bu sezonki 3. golünü kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu gollerin hepsini ligde attı.
Mahmut Tekdemir, 23 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 1 de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 resmi maçta görev aldı.
Kayserispor karşısında 11'de başlayan Mahmut, 89. dakikada yerini Robinho'ya bıraktı.
|İmsak
|03:30
|Güneş
|05:20
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:14
|Yatsı
|21:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25