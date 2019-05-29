“2. Lig’i kaldıracak bir bütçe gerekli”

Çorum’un gerçek yerinin 2.Lig bile olmadığını dile getiren Başkan Özcan, “Çorumspor en az 1.Lig’de olmalı. Benim hedefim buydu. Ama, çok önemli bir iş adamı ağabeyimizle bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmenin ardından Süper Lig’in hayal olmadığını görüyorum” dedi.

2.Lig’e çıkmalarıyla birlikte “Süper Lig” talebinin çok güçlü bir biçimde ortaya çıktığını ve tüm Çorumluların bunun hayalden gerçeğe dönüşmesini beklediklerini ifade eden Başkan Fatih Özcan, “Bu talebin yanısıra Yeni Çorumspor’a destek arzusunu da Çorum’u sevenlerin gözlerinde görebiliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’la Beltaş’tan alacakları sponsorluk parasıyla ilgili bir gerginlik yaşadıklarını dile getiren Özcan, umutlarının kırıldığı noktada görüştüğü çok önemli bir işadamının yaklaşımı sonrası umudu ve mücadele azminin arttığını söyledi. Özcan, “Mevcut Belediye Başkanı ile çalışmam mümkün değil.

Dönemin Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün bir projesi olarak Beltaş’la sponsorluk anlaşmamız oldu. Bizim anlaşmamız o zamanki Belediye Başkanı ve kulübün eski başkanlarından Zeki Gül’leydi. Halil İbrahim Bey boşu boşuna topa girdi. Biz bu parayı ödeyeceğiz dedi. Benim, futbolcularıma şampiyonluk pirimi ödemem lazım. Belediyeden alacağımız 780 bin liranın ödenmesini istiyorum. 31 Mayıs’ta ödemeyi yapmamız lazım. Bunun için de Belediye’nin bu parayı bu tarihte ödemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanının yaklaşımının umut kırıcı olduğunu ve kendisi ile yaşadıkları gerginlik sonrası istifa etmeyi düşündüğünü ifade eden Başkan Fatih Özcan, “Ancak görüştüğüm çok önemli bir işadamı umudumu ve mücadele azmimi güçlendirdi. Çorum’un 2023 hedefleri doğrultusunda en önemli saç ayaklarından birinin de Çorumspor olduğunu söyledi.

Yeni Çorumspor’u belirli bir plan dahilinde Süper Lig’e çıkaracak çok önemli projeler var. Zaten, 2. Lig’i kaldıracak bir bütçemizin olmadığı ortada. Ben de yeni projelerin hayata geçmesi kaydıyla genel kurulda yeniden aday olabilirim” diye konuştu.

YENİ ÇORUMSPOR’DA GENEL KURUL HAZIRLIĞI

Başkan Fatih Özcan, Yeni Çorumspor Derneği’nin kuruluş çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, A.Ş.’yi kurulacak derneğe devredeceklerini söyledi.

Yeni Çorumspor A.Ş. Başkanı Fatih Özcan, önümüzdeki günlerde genel kurul yapacaklarını açıkladı. Katıldığı bir programda, yeni sezon hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Özcan, “3-4 gün içerisinde Yeni Çorumspor Derneği kuruluyor. Üzerimizdeki A.Ş.’yi derneğe devredeceğiz. Şu anda derneğin tüzüğünü yazdırıyorum. Bugün yarın genel kurulla ilgili açıklamayı yapacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Özcan, genel kurulda yeniden aday olup oymayacağının henüz netlik kazanmadığını, bir takım gelişmeler olduğunu, gelişmeler neticesinde çıkacak sonuca göre aday olup olmayacağının belli olacağını söyledi.

Genel kurulun Haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

GİRİŞ VE YILLIK AİDAT BİNER LİRA

Yeni Çorumspor A.Ş. Başkanı Fatih Özcan, hazırlattıkları yeni tüzükte önemli değişiklikler olacağını söyledi.

Üyelik sistemini tamamen değiştireceklerini kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Üyelik girişini bir kereye mahsus bin lira olarak belirledik. Yıllık üyelik aidatı da yine bin lira olacak. 5 yıl düzenli olarak yıllık aidatını ödeyen üyelerimiz kongre üyesi olmaya hak kazanacak. Aidatlarını düzenli ödemeyenlerin kongre üyesi olma şansı yok.

Yine, başkanlığa aday olacakların ise en az 10 yıllık üye olmaları gerekiyor. İlk genel kurul için bu geçerli değil. Ama sonraki genel kurullarda sistemimiz bu olacak. Kurucu yönetim ve üyeler için bu şartlar geçerli değil” şeklinde konuştu.

ONURCAN VE UĞUR’UN KADRO DIŞI KALMALARININ PERDE ARKASI

Yeni Çorumspor A.Ş. Başkanı Fatih Özcan, katıldığı bir programda, 10 Mayıs’ta Kocaelispor’la Çorum’da oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Play-Off yarı finali ilk maçından sonra süresiz kadro dışı bıraktıkları kaleci Onurcan Piri ve stoper Uğur Bulut’un durumlarına da açıklık getirdi.

Maçtan sonra gerginliklerin yaşandığını doğrulayan Başkan Özcan, “Uğur, Kocaelispor’la oynayacağımız rövanş maçında kafa olarak hazır hissetmediği için oynayamayacağını söylemiş. Hocamız da gelip durumu bana bildirdi. En kritik maçımızda yanımızda olmayacak oyuncuyla işimiz yok. Biz, Uğur’u savaşsın diye transfer ettik. Uğur’un arkadaşlarını kafa olarak maça hazırlaması gerekirken böyle bir talepte bulunması çok yanlıştı. Biz de, kendisini kadro dışı bıraktık.

Onurcan’la ilgili olarak da, maçtan sonraki gerginlikte Kulüp Menajerimiz Oğuzhan Yalçın’la bir tartışması oldu. Ama konuştuk, sorunu tatlıya bağladık. Sonra öğrendik ki yardımcı hocamız Serkan Güney ve masörümüz Erdi Garip’in de katıldığı bir olay olmuş. Bunu sonradan öğrendik. Böylesine kritik bir maç öncesinde olayın gündeme gelmesi üzerine içim kan ağlayarak da olsa Onurcan’ı kadro dışı bıraktık. Aynı şekilde Serkan Güney ve Erdi Garip’in de kulüple ilişikleri kesildi” şeklinde konuştu.