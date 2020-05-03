1995 Çorum doğumlu olduğunu ve 2005’te Çorum Gençlerbirliği’nde başlayan futbolculuk kariyerinde, 2012’de Bursaspor’da profesyonel olduğunu kaydeden Mert Ilıman, geçen sezon devre arasında Erzincanspor’dan Çorum Futbol Kulübü’ne gelişiyle ilgili olarak, “O zaman Pazarspor’la anlaşmak üzereydim. Pazar’a giderken Oğuzhan Yalçın ağabey aradı ve beni Çorum’a çağırdı. Ben de geldim. Buraya gelmemde en büyük etken Başkanımız Fatih Özcan ve Oğuzhan Yalçın ağabeydir” dedi.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ ŞANSSIZLIK

Sezonun ikinci yarısında yaşanan düşüşle ilgili de konuşan Mert Ilıman, “Bayağı iyi giden bir gidişatımız vardı. Ama ikinci yarıda her şey tersine döndü. Çok iyi oynadığımız maçları bile kazanamadık. Bir yenilgiden sonra ‘Yine mi yenileceğiz’ korkusu oluştu. Çok şanssızdık da. Bence sert düşüşün nedeni tamamen şanssızlık diyebilirim” dedi.

Çorum Futbol Kulübü’nün çok iyi bir başkana ve iyi futbolculara sahip olduğunu da kaydeden Mert Ilıman, “Takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Herkes birbiriyle takılabiliyor” ifadelerini kullandı.

YENİ STATLA BİRLİKTE HERŞEY DAHA GÜZEL OLACAK

Yeni stadın yeni sezona mutlaka açılması gerektiğini de kaydeden Mert Ilıman, “Eğer stadımız açılmış olsaydı ikinci yarıdaki o düşüş olmayabilirdi. Yeni statta oynamanın verdiği hava ve taraftarımızın da desteği ile daha iyi yerlerde olabilirdik. Bu yüzden, stadın yeni sezona mutlaka açılması lazım. İnanıyorum ki, yeni statla birlikte yeni sezonda her şey daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

KALMAK İSTİYORUM

Çorum Futbol Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu da kaydeden Mert Ilıman, “Takımda kalmayı isterim tabii ki. Sonuçta memleketimin takımı. Burada çok mutluyum. Çok iyi bir başkanımız, taraftarımız ve tesislerimiz var. Bu tesisler birçok Süper Lig takımında bile yok. Burada 1.Lig’i görmek istiyorum. Yarım kalan işleri tamamlamak en büyük arzum” dedi.

TARAFTARA ÖVGÜ

Çorum Futbol Kulübü taraftarlarından da övgüyle bahseden Mert Ilıman, “Küçükken babamla maçlara gelirdim. O atmosfer beni çok etkilerdi. Şimdi o taraftarların önünde top oynamak çok heyecan ve gurur verici.

Tüm gruplarıyla birlikte Çorum Futbol Kulübü taraftarları her zaman bize destek oluyor. Açıkçası, yeni statta kendilerini çok merak ediyorum. İnanıyorum ki, taraftarımızın da desteği ile çok daha büyük başarılar kazanacağız” şeklinde konuştu.

FATİH ÖZCAN BÜYÜK ŞANS

“Başkan Fatih Özcan başarılı mı?” şeklinde yöneltilen bir soruyu da cevaplayan Mert Ilıman, “Çoğu futbolcu buraya Fatih Özcan’ın ismini duyup geliyor. Çorum için büyük şans. Bizim ağabeyimiz gibi. İlk senesinde takımı 2.Lig’e çıkarttı. Bu sezon da çok iyi bir ilk yarı geçirdik. Başkanımızın başarılı olduğunu ve Çorumspor’u daha iyi yerlere getireceğine inanıyorum” şeklinde cevap verdi.