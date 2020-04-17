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“1.Lig’e çıkacağız”

Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden Manisa Futbol Kulübü’nde forma giyen golcü futbolcu Sinan Kurumuş 1.Lig’e çıkacaklarını söyledi.

“1.Lig’e çıkacağız”

Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden Manisa Futbol Kulübü’nde forma giyen golcü futbolcu Sinan Kurumuş 1.Lig’e çıkacaklarını söyledi.

17 Nisan 2020 Cuma 21:39
“1.Lig’e çıkacağız”

Sezona çok iyi başlamalarına ve uzun süre liderlik koltuğunda yer almalarına rağmen Kırklarelispor ile 15.haftada deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçla birlikte her şeyin kötü gitmeye başladığını kaydeden Sinan Kurumuş, “Lige inanılmaz bir şekilde çok iyi başladık. Sonra Kırklarelispor maçıyla başlayan kötü bir gidişat oldu. İkinci yarıda da çok puan kayıpları yaşadık ve liderliği Samsunspor’a kaptırdık.

Gerçekçi olmak gerekirse, şampiyonluk zor. Artık Play-Off’tan 1.Lig’e çıkacağız. Ligler yeniden başlarsa, Play-Off’un en güçlü adayı biziz” şeklinde konuştu.

63 puanlı Manisa FK, 70 puanlı lider Yılport Samsunspor’un ardından ikinci sırada yer alıyor.

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