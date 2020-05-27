1.Küme devam, alt ligler tamam!

Bilindiği üzere, tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart 2020 tarihinde korona virüs salgınına karşı alınan kararlar doğrusunda 2019-2020 sezonu U17 kategorisi ve daha altındaki yaş kategorilerinde liglere devam edilmemesi kararlaştırılırken, Bölgesel Amatör Lig, 1. ve 2. Amatör ligler ile U19 kategorisi, 1. ve 2. küme müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez ertelenen ligler ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, illerdeki en üst amatör ligin sezon başında belirlenen statü ve fikstüre göre tamamlanmasına, diğer liglerin sonlandırılmasına karar verildiğini belirtti. Düşmez, düşme ve yükselme ile ilgili kararların ilerdeki Futbol İl Tertip Komitelerince Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarının (ASKF) bilgisi dahilinde verilip Amatör İşler Kurulu’nun onayına sunulacağını belirtti.

Düşmez’in bu açıklamasına göre, Çorum’da en üst amatör lig olan 1.Amatör Küme’nin kalan 3 haftası oynanacak olup, yarıda kalan U13, U17 ve 2.Amatör Küme sonlandırıldı. 2.Amatör Küme’den 1.Küme’ye yükselme olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

1.KÜME’NİN 25 TEMMUZ’DA BAŞLATILMASI PLANLANIYOR

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Futbol Federasyonu’nun koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen amatör liglerden en üst ligin tamamlanmasıyla ilgili talimatı sonrası yarıda kalan 1.Amatör Küme’nin kalan 3 haftalık periyodu ile ilgili fikstür düzenlemesi yapacaklarını söyledi.

Bölgesel Amatör Lig ile 1.Amatör Küme’nin aynı hafta bitmesi gerektiğini kaydeden Engin Ayan, “Bölgesel Amatör Lig 18 Temmuz’da başlayacak ve 4 hafta kaldı. 1.Amatör Küme’de ise 3 hafta var. Bu yüzden, biz de 1.Amatör Küme’yi 1 hafta sonra, yanı 25 Temmuz’da başlatmayı planlıyoruz. Eğer böyle olursa 8 Ağustos’ta Bölgesel Amatör Lig ile birlikte bitireceğiz. Zaten 8 Ağustos’tan 7 gün içerisinde de Bölgesel Amatör Lig baraj maçını oynatmamız lazım” dedi.

(Spor Servisi)

TFF, “TEK TAKIM DÜŞSÜN” ÖNERİSİNİ KABUL ETMEDİ

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, koronavirüs salgını nedeniyle yarıda kalan 1.Amatör Küme’nin kalan 3 haftalık periyodunun o6ynanacak olmasıyla ilgili kararın belli olmasından sonra iki yerine tek takımın küme düşmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yaptığını ancak federasyonun bunu kabul etmediğini söyledi.

Ayan, “Federasyon, sezon başında belirlenen statünün aynen geçerli olacağını bildirdi. Bu yüzden 1.Amatör Küme’de ligden çekilen Alaca Belediyespor’dan sonra bir takım daha düşecek. Ama ben bir kez daha tek takım talebimi ileteceğim” dedi.

(Spor Servisi)