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17 yaşında 100 madalya

Sungurlu ilçesinde güreş sporunda başarıdan başarıya koşan 17 yaşındaki Eren Kalkan, 6 yılda 100 madalya kazandı. Kalkan, geleceğin altın kemere aday başpehlivanı olarak gösteriliyor.

17 yaşında 100 madalya

Sungurlu ilçesinde güreş sporunda başarıdan başarıya koşan 17 yaşındaki Eren Kalkan, 6 yılda 100 madalya kazandı. Kalkan, geleceğin altın kemere aday başpehlivanı olarak gösteriliyor.

23 Temmuz 2019 Salı 19:41
17 yaşında 100 madalya

İlk zamanlar hobi olarak devam ettiği güreşte daha sonra ailesine daha iyi bir yaşam sunabilmek için kendisine meslek edinen Kalkan’ın, yağlı ve minder güreşlerinde 100 tane madalyası bulunuyor. 6 yıl önce antrenörü Fevzi Çakmar’ın teşvikiyle güreşe başladığını söyleyen Kalkan, bundan önce katıldığı güreşlere Antalya ASAT Spor kulübü adına katıldığını, bundan sonra ASKİ Spor Kulübü adına güreşeceğini söyledi. Ticaret Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olan Kalkan, minder güreşlerinde Türkiye 2.’liği ve 3.’lüğü, yağlı güreşlerde ise Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri olmak üzere katıldığı birçok güreşte kürsü yapıp madalya kazandığını belirtti.

“ALTIN KEMER BİR GÜN SUNGURLU’YA GELECEK"

Hem minder hem de yağlı güreşlerde güreştiğini söyleyen Kalkan, minder güreşlerinde Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmak istediğini, kendisine Milli Güreşçi Taha Akgül’ü örnek aldığını ifade etti. Yağlı güreşlerde ise bir gün altın kemeri Sungurlu’ya getireceğini söyleyen Kalkan, kendisine Başpehlivan Ali Gürbüz’ü örnek aldığını sözlerine ekledi.

Sporcusu Eren Kalkan’ın geleceğin altın kemere aday başpehlivanı olarak gösterildiğini söyleyen Güreş Antrenörü Fevzi Çakmar, Eren’in önünün açıldığını, artık ASKİ Spor Kulübü adına güreşeceğini söyledi. ASKİ Spor Kulübü’nün teknik direktörlüğünü hemşehrimiz Abdullah Çakmar yapıyor diyen Çakmar, “Ayrıca yine hemşehrimiz Yılmaz Masatlı Asbaşkan oldu. Yine hemşehrimiz Başpehlivan Ünal Karaman ASKİ Spor Kulübü’nde. Taha Akgül gibi yaşayan bir efsane, yine ASKİ Spor Kulübü sporcusu. Eren bunları kendisine örnek alacak ve geleceğin başpehlivanı olacak inşallah” diye konuştu. (İHA)

Son Güncelleme: 23.07.2019 20:01
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