16 Yaş Tenis İl Birinciliği sona erdi… Kızlarda Zehra Maz, erkeklerde Batuhan Bakırcan şampiyon oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği’nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan 16 Yaş (kız-erkek) Tenis İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 25 Haziran Cumartesi günü 8 kız, 8 erkek olmak üzere toplam 16 sporcunun katılımı ile start alan turnuvada dün oynanan final maçlarının ardından tamamlandı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği final müsabakalarının ardından kızlarda Zehra Maz birinci olmayı başarırken, Badesu Akkaymak ikinci, Zehra Özdemir ve Bilge İrem Şişli ise üçüncü olarak tamamladı. Erkeklerde ise birincilik kupası Batuhan Bakırcan’ın oldu. Yusuf Kaan Badanka ise ikinci olurken, üçüncülük kupasını ise Tuana Elmacı ile Sefa Boz’un oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle, dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.

(Rıfat KARA)

