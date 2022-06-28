16 Yaş Tenis İl Birinciliği sona erdi… Kızlarda Zehra Maz, erkeklerde Batuhan Bakırcan şampiyon oldu
4 gün süren 16 Yaş Tenis İl Birinciliği’nde kızlarda Zehra Maz, erkeklerde ise Batuhan Bakırcı şampiyonluk ipini göğüslediler.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği’nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan 16 Yaş (kız-erkek) Tenis İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 25 Haziran Cumartesi günü 8 kız, 8 erkek olmak üzere toplam 16 sporcunun katılımı ile start alan turnuvada dün oynanan final maçlarının ardından tamamlandı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği final müsabakalarının ardından kızlarda Zehra Maz birinci olmayı başarırken, Badesu Akkaymak ikinci, Zehra Özdemir ve Bilge İrem Şişli ise üçüncü olarak tamamladı. Erkeklerde ise birincilik kupası Batuhan Bakırcan’ın oldu. Yusuf Kaan Badanka ise ikinci olurken, üçüncülük kupasını ise Tuana Elmacı ile Sefa Boz’un oldu.
Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle, dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31