Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101595
ALTIN
381.760
DOLAR
6.9644
STERLİN
8.6538
EURO
7.5549
Koronavirüs davulcuları da vurdu
Koronavirüs davulcuları da vurdu
Özel güvenlikçilerden süper çiftetelli 
Özel güvenlikçilerden süper çiftetelli
Yurtta kalan 314 kişi evlerine gönderildi
Yurtta kalan 314 kişi evlerine...
Sosyal medyada da büyük ilgi gördü
Sosyal medyada da büyük  ilgi...
Çorumlu öğretmenlerden “Sevdan Olmasa” şarkısı
Çorumlu öğretmenlerden “Sevdan Olmasa” şarkısı

11 maçta 27 sarı, 1 kırmızı

Sezonun ilk yarısını 36 sarı, 5 kırmızı kartla kapatan Çorum Futbol kulübü futbolcuları ikinci yarıda oynadıkları 11 maçta 27 sarı, 1 kırmızı kart gördüler. Osman Bodur 10 sarı, 1 kırmızı kartla Çorum Futbol Kulübü’nün en çok kart gören futbolcusu durumunda.

29 Nisan 2020 Çarşamba 20:15
11 maçta 27 sarı, 1 kırmızı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenmeden önce oynadığı 28 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 yenilgi alarak 36 puan toplarken, attığı 36 gole karşılık kalesinde 42 gol gördü. Çorum Futbol Kulübü futbolcuları bu maçlarda toplamda 63 sarı, 6 kırmızı kart gördüler.

SARI KARTLARDA ARTIŞ VAR

Sezonun ilk yarısını 36 sarı, 5 kırmızı kartla tamamlayan Çorum Futbol Kulübü’nde, ikinci yarıda kırmızı kart sayısında büyük bir düşüş görülürken, sarı kart sayısının ilk yarıya oranla artması dikkat çekiyor. Kırmızı-Siyahlı futbolcular, ikinci yarıda oynadıkları 11 maçta 27 sarı, 1 kırmızı kart görürken, bu oran sezonun ilk yarısının aynı periyodunda 21 sarı, 3 kırmızı kart şeklindeydi.

OSMAN VE M.RIDVAN YİNE ZİRVEDE

Sezonun ilk yarısının en çok kart gören futbolcuları olan Osman Bodur ve Muhammed Rıdvan Özdemir, ikinci yarıda zirveyi kimseye bırakmadılar. İlk yarıdan 6 sarı, 1 kırmızı kartı bulunan Osman Bodur, ikinci yarıda 4 sarı kart görürken, Muhammed Rıdvan ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da hakem tarafından 4 kez sarı kartla cezalandırıldı.

4’er sarı kartlı Osman Bodur ve Muhammed Rıdvan’ın ardından ikinci yarının en çok sarı kart gören futbolcusu 3 sarı kartla Mikail Albayrak oldu.

İlgili Haberler
UEFA süre verdi
UEFA süre verdi
Tek kırmızı Ertuğrul’dan
Tek kırmızı Ertuğrul’dan
Kabalak ameliyat oldu
Kabalak ameliyat oldu
Fenerbahçeli yıldızdan İskilip’e yardım eli
Fenerbahçeli yıldızdan İskilip’e yardım eli
“Çorum’da yıllarca oynamak istiyorum”
“Çorum’da yıllarca oynamak istiyorum”
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim