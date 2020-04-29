TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenmeden önce oynadığı 28 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 yenilgi alarak 36 puan toplarken, attığı 36 gole karşılık kalesinde 42 gol gördü. Çorum Futbol Kulübü futbolcuları bu maçlarda toplamda 63 sarı, 6 kırmızı kart gördüler.

SARI KARTLARDA ARTIŞ VAR

Sezonun ilk yarısını 36 sarı, 5 kırmızı kartla tamamlayan Çorum Futbol Kulübü’nde, ikinci yarıda kırmızı kart sayısında büyük bir düşüş görülürken, sarı kart sayısının ilk yarıya oranla artması dikkat çekiyor. Kırmızı-Siyahlı futbolcular, ikinci yarıda oynadıkları 11 maçta 27 sarı, 1 kırmızı kart görürken, bu oran sezonun ilk yarısının aynı periyodunda 21 sarı, 3 kırmızı kart şeklindeydi.

OSMAN VE M.RIDVAN YİNE ZİRVEDE

Sezonun ilk yarısının en çok kart gören futbolcuları olan Osman Bodur ve Muhammed Rıdvan Özdemir, ikinci yarıda zirveyi kimseye bırakmadılar. İlk yarıdan 6 sarı, 1 kırmızı kartı bulunan Osman Bodur, ikinci yarıda 4 sarı kart görürken, Muhammed Rıdvan ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da hakem tarafından 4 kez sarı kartla cezalandırıldı.

4’er sarı kartlı Osman Bodur ve Muhammed Rıdvan’ın ardından ikinci yarının en çok sarı kart gören futbolcusu 3 sarı kartla Mikail Albayrak oldu.