“1 ve 2 No’lu sahaların yıkılması Çorum’da futbolu geriye götürür”

Dr.Tuhan Kılıçcıoğlu Stadı ve yanında bulunan spor komplekslerinin yıkılıp yerine Kongre Merkezi ve Millet Bahçesi yapılması gündemdeki yerini koruyor. Bu gelişme üzerine spor camiasından tepkilerde giderek artıyor. 1 ve 2 No’lu sahayı en çok kullanan kulüplerin başında gelen Mimarsinan Gençlikspor Kulübü’nde Başkan Yardımcısı Hamit Gökgöz konu hakkında yaptığı açıklamada, 1 ve 2 No’lu sahaların yıkılması durumunda Çorum’da futbolun geriye gideceğini ifade etti. Gökgöz, uygun tesisler olmadan Atatürk Spor Salonu ile 1 ve 2 No’lu sahaların yıkılması doğru bir karar olmadığını ifade ederek, “Yeni yetişen nesile spor yapacak alan vermezsen o nesilden başarı beklemek çok yanlıştır. Uzun zamandır spora merakı olan gençlerin alıştığı Atatürk Spor Salonu ile 1 ve 2 No’lu sahaların yıkılma kararı kulüpleri olduğu gibi gençleri de olumsuz yönde etkileyecektir. Çorum’un futbol anlamında kalbi durumunda olan bu tesislerin her ne kadar duş, soyunma odaları gibi eksikleri olmasına rağmen şehir merkezinin göbeğinde olması gençleri spora teşvik etme konusunda yeterli bir alandı. Bu alanın şimdi şehir merkezinden uzağa taşınmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye’de spor artık çok önemli bir yerde. Gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın en iyi yollarından bir tanesi. Hafta içi 7/24 kullanılan bu spor kompleksinin yerinde tutulması tüm Çorum halkının yararına olacağına kanısındayım” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)