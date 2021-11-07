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Üst solunum yolu hastalıklarına dikkat!

Çorum Özel Hastanesi KBB Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Kazım Tekin, mevsimsel üst solunum yolu hastalıkları konusunda bilgi verirken, basit bir soğuk algınlığının bile ihmal edilmesi halinde ilerleyebileceğini ve tehlikeli enfeksiyonlara yol açabileceğini belirterek, grip aşısının, erken dönemde koruyucu amaçlı olarak mutlaka önerildiğini, özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanların grip aşısı ile kendilerini korumaya almaları gerektiğini söyledi. 

Sağlık 07.11.2021, 20:54 08.11.2021, 10:15
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Üst solunum yolu hastalıklarına dikkat!

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA KARŞI TEDBİRİNİZİ ALIN
Çorum Özel Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Kazım Tekin, mevsimsel Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu hastalığı hakkında bilgiler verdi.
Opr. Dr. Tekin bu hastalık ve vatandaşlarımızın yapması gerekenler ile ilgili olarak şunları söyledi:
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu denildiğinde nezle, grip, boğaz ve bademcik iltihapları, orta kulak iltihabı ve sinüzit enfeksiyonlarını anlamamız gerekiyor. Bu enfeksiyonların 2/3’ü virüsler tarafından meydana getirilmektedir.
Hava sıcaklıklarının azalması, okulların açılması ile insanların daha fazla kapalı mekanlarda zamanlarını geçirmeleri, güneş ışınlarından yararlanamama ve stres faktörünün artması Kasım-Nisan ayları arasında Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarının artışının sebepleridir.
Çocuklarda yetişkinlere göre daha fazla Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu görülür. Bunun temel sebebi vücut bağışıklık sistemlerinin birçok enfeksiyon ajanı ile yeni karşılaşıyor olmasıdır.
Bunun tek istisnası anne sütü ile beslenen çocukların 6-9 aylar arasında, anneden aldıkları koruyucu antikorlar nedeniyle enfeksiyona karşı korumalıdır ama 1 yaştan itibaren enfeksiyon sıklığı artmaya başlar. 
Grip ve nezle halk arasında birbirine çok karıştırılan hastalıklardır. Ama aralarında birçok ayrılıklar söz konusudur. Nezlelerde tedavi belirtileri azaltan destekleyici tedaviden ibaretken gripte aşı ve antiviral ajan kullanma gerekliliği vardır. 
SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONU NEDENLERİ
200’den fazla sayıdaki virüsler üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu virüsler çok hızlı yayılır ve çok bulaşıcıdır. Bu virüsler herhangi bir kişinin solunum yoluna tokalaşma gibi direk temas yolu ile yiyecek veya içecek paylaşımı ve öpüşme gibi temas ile bulaşabilir. Ayrıca, öksürük ve hapşırma yoluyla da yayılabilir. En sık görülen neden, kirli yüzeylere dokunduktan sonra kendi elleri ile gözlerini, burun veya ağıza dokunarak bulaştırmasını içerir. 
SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ
Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri genellikle üşüme ve öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, balgam, baş ağrısı, ateş, yüzde basınç, kulak ağrısı, soğuk ve sıcak havalara aşırı hassasiyet ve hapşırma durumlarından birini ya da birkaçını içerebilir. Belirtilerin başlangıcı genellikle virüse maruz kalma zamanından 1-3 gün sonra başlar. Semptomların süresi genellikle 7 ile 10 gün arasında değişebilmekle beraber enfeksiyonun şiddetine göre daha uzun sürebilir. 
Basit bir soğuk algınlığı dahi tedavi edilmez veya ihmal edilirse orta kulak veya bademcik enfeksiyonu, sinüzit veya akciğer enfeksiyonlarına ilerleme eğilimi gösterebilir. Tedavi; şikayet ve bulguların ışığında değerlendirilmelidir. Çoğunlukla viral kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonlarında destekleyici tedaviler ön planda iken ilerlemiş hastalık tablolarında tedaviye antibiyotik eklenmesi ve hatta hastanede takip edilmesi önerilebilmektedir.
Grip aşısı erken dönemde koruyucu amaçlı olarak mutlaka önerilmektedir. Özellikle riskli grup olarak belirlenen 65 yaş üstü, sürekli akciğer ve kalp hastalıkları olanlara, diyabet hastalarına, kalıtsal kan hastalığı olanlara, sağlık çalışanlarına, risk grubunda olan hastaların ev haklı ve yakın temas da olanlar, grip mevsiminde hamileliliğinin 4.ve daha sonraki aylarında olanlar, kemoterapi, radyoloji, steroid ilaç alanlar, organ nakli yapılmış olanlara yapılmalıdır. Bunun dışında olup da kendini aşı yoluyla gripten korumak isteyenlerde aşılanabilir.
 

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