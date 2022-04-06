Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Ekinözü Elitpark Hastanesi’nde

Dr. Ekinözü, kardiyoloji ve kalp damar hastalıkları poliklinik hizmeti olarak EKG (elektrokardiyografi), EKO (ekokardiyografi), efor testi, tansiyon holter, ritim holter değerlendirecek ve hastaların ameliyat öncesi kardiyak risk değerlendirmesini yapacak.

Kardiyoloji servisi ve koroner yoğun bakımda kalp yetmezliği, yapısal kalp hastalığı, koroner kalp hastalığı, ritim bozukluğu olan hastalarına hizmet verecek olan Dr. İsmail Ekinözü, Çorum’un en önemli hastalıklarından olan kalp krizi, kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu konusunda Çorum’un hizmetinde olacak.

1981 yılında Terme/Samsun’da doğan Ekinözü, ilk ,orta ve liseyi Terme’de tamamladı. Tıp Fakültesi Eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra, uzmanlık eğitimine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp fakültesi Anatomi dalında başladı. KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları, Histoloji ve Embriyoloji’de devam edip Kardiyoloji uzmanlığını Düzce Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.

Zorunlu hizmetini Karaman Devlet Hastanesinde yapan Dr. Ekinözü, burada koroner anjiografinin kurulmasını sağladı. 2015 yılında invaziv girişim eğitimi için Ankara Yüksek İhtisas’ta çalıştı. Zorunlu hizmet bittikten sonra memleketine yakın olması nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesinde 6 yıl çalıştı. 16 yıllık mesleki deneyimi sahip. (Haber Merkezi)