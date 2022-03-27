70 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 849 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 70 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 13 bin 849 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık 27.03.2022, 02:08
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 26 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 13 bin 849 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 oldu. Bir günde toplam 267 bin 848 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 17 bin 673 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 751 bin 309'a yükseldi.
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