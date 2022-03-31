53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 53 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 993 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık 31.03.2022, 01:36
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 30 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 14 bin 993 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53 oldu. Bir günde toplam 277 bin 537 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 18 bin 856 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,34 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 940 bin 492'e yükseldi.
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