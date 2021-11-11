203 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 259 yeni vaka
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 203 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 259 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık 11.11.2021, 00:07
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 10 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 259 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu. Bir günde toplam 358 bin 251 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 513 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,60 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,78 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 866 bin 846'ya yükseldi.
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