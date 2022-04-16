18 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 425 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 425 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık 16.04.2022, 00:30
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 15 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 4 bin 425 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu. Bir günde toplam 171 bin 946 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 493 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,41 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,13 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 322 bin 713'e yükseldi.
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