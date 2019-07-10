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Yukarızeytinliler şenlikte buluştu

Osmancık Yukarızeytin Köyü Eğitim Kültür Spor Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği tarafından dayanışma ve kaynaşma amaçlı bir piknik ve şenlik organize edildi.

Yukarızeytinliler şenlikte buluştu

Osmancık Yukarızeytin Köyü Eğitim Kültür Spor Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği tarafından dayanışma ve kaynaşma amaçlı bir piknik ve şenlik organize edildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:17
Yukarızeytinliler şenlikte buluştu

Dernek yönetimi tarafından düzenlenen 20. geleneksel aile piknik şöleni İstanbul'da Reşadiye Köyü baraj piknik bahçesinde gerçekleştirildi. Piknik alanında kermes düzenlenirken etkinliğe yöresel sanatçılardan Rüştü Şeker de katıldı. Ağalık seçiminin de yapıldığı etkinlikte katılımcılar yerel sanatçıların konseri ile coşku dolu anlar yaşadı.

Dernek yöneticileri, “Gerek köyümüzden gerek ise İstanbul’un dört bir yanından kalkıp gelen üyelerimize, tüm köylülerimize ve değerli misafirlerimize, maddi desteklerini bizlerden esirgemeyen sponsorlarımıza, muhtarımıza, yeni ağamız Yaşar Demirbilek’e ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.

(Haber Merkezi)

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