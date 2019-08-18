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Yoldan çıkan yolcu otobüsü kuma saplandı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yolunu kaybedip Gürleyik Deresi kenarında kuma saplanan yolcu otobüsü, polis, itfaiye, çekici ve yolcuların da yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yoldan çıkan yolcu otobüsü kuma saplandı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yolunu kaybedip Gürleyik Deresi kenarında kuma saplanan yolcu otobüsü, polis, itfaiye, çekici ve yolcuların da yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 15:02
Yoldan çıkan yolcu otobüsü kuma saplandı

Kaza, gece saatlerinde Samsun-İstanbul D-100 karayolunun da geçtiği Osmancık ilçesinde meydana geldi. Samsun'dan yola çıkıp İstanbul'a giden Yüksel Balcı idaresideki 32 PS 283 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolununda bayram dönüşü oluşan yoğun trafik nedeniyle, Osmancık ilçesi yönünü tercih etti. İçerisinde 56 yolcusu bulunan otobüs, ilçe merkezinde bir süre yol aldıktan sonra yeninden D-100 karayoluna geçmek istedi. Gece karanlığında ilerleyip yolunu kaybeden otobüs,  Gemici Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak Gürleyik Deresi kenarındaki kuma saplandı. Yolcular, otobüsten tahliye edilirlen, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yolcular ve çekici yardımıyla otobüsü saplandığı yerden çıkardı.

Kaza yapan otobüs, polislerin tedbir amaçlı yola devam etmesine izin verilmezken, otobüsteki yolcular ise bölgeye çağrılan minibüslerle İstanbul’a gönderildi.

(Yusuf ÇINAR)

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