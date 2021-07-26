Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Kaza geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çorum'un Osmancık ilçesi İstanbul-Samsun D-100 karayolu Sarpunkavak yol kavşağında meydana geldi. Kazada otomobil sürücü yaralandı.

İstanbul yönünden Samsun yönüne giden otomobil ile kavşakta dönüş yapan yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sol kısmı tamamen ezilerek hasar gördü. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcular kaza yerine gelen Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kaza kırım ekibinin yardımıyla çıkarılarak olay yerine gelen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde ekipler başka kaza olmaması için tedbir aldılar. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Haber Merkezi)

