Yıldız ve Başkaya ailelerinin torunları erkekliğe adım attı

Çorum’un Osmancık ilçesi esnaflarından Ege Halı işletme sahibi Yener Yıldız'ın oğlu sünnet oldu.

Leyla ve Yener Yıldız'ın oğlu Mustafa Yıldız için ailesi, sünnet düğünü gerçekleştirdi. Osmancık'ın köklü esnaflarından Ege Halı işletme sahibi rahmetli Mustafa Yıldız'ın ve Cafer Başkaya'nın torunu, Leyla ve Yener Yıldız'ın oğlu Mustafa Yıldız düzenlenen sünnet merasimi ile erkekliğe ilk adımını attı.

Kalabalık katılım ile konvoy düzenlenen sünnet merasimi Saray Düğün Salonu’nda verilen yemek ile devam etti. Osmancık Avlu Kafe'de bayanlara özel düzenlenen sünnet düğününe çok sayıda davetli misafir katıldı.

Davetlileri karşılayarak, yakından ilgilenen Yıldız ailesi, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti. Oğullarının bu özel gününde mutluluklarına ortak olan misafirler doyasıya eğlendi.

(Uğur GÖRKEM)

