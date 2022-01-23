Yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı
Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı.
Osmancık 23.01.2022, 23:51
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Esentepe Mahallesi Sadri Turan Caddesi'nde Hüseyin ve Adile Saran'ın yaşadığı iki katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden yükselen dumanı fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilendiği belirlenen çift, sağlık ekiplerince ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.
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