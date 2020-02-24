Ülkücüler kahvaltıda buluştu

Osmancık Ülkü Ocakları Başkanı Osman Nazif Kolukısa ocak yönetimi ve ortaöğretim birimleri ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Kahveden Cafe’de bir araya gelen ülkücü gençlerle kaynaşma programı düzenleyen Kolukısa, “Amacımız birlikteliğimizi pekiştirmek diyerek, “Ocak yönetimimiz ile Ortaöğretim birimimiz ile Kahveden’da kahvaltıda bir araya geldik. Amacımız birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek. Genç birimlerimiz ile istişareler yapıp yeni nesillerimize aydın gelecekler oluşturmak. Bu güzel mekanda ikramda bulunan Kahveden Cafe Müdürü Mustafa Işık beye ve yetkililere şahsım ve Ülkü ocakları adına çok teşekkür ederiz” dedi.

Kahvaltı sohbet ortamında gerçekleşti ve hatıra fotosu çekilerek son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)