Türk Eğitim Sen Osmancık’ta da yetkili sendika oldu

Osmancık´ta her yıl üye sayısını düzenli olarak artıran Türk Eğitim-Sen, 2020 yılında 335 üyeyle yetkili sendika olurken İlçe Temsilcisi Mustafa Potuk tarafından sözleşme imzaları atıldı. Türk Eğitim-Sen´i tercih etmesi ve yetkiyi alması dolayısıyla başkan Mustafa Potuk, yönetim kurulu yaptığı açıklamada eğitim çalışanlarına teşekkür etti. Sendika üyelerinin eğilmediğini, bükülmediğini, baskıya, yalana, riyakârlığa rağmen adam gibi sendikacılığın yanında olduklarını gösterdiklerini anlatan Potuk, 15 Temmuz 2020 tarihi itibariyle ilçede görev yapan eğitim çalışanlarının %54´ünün teveccühüyle 335 üyeye ulaşan sendikanın, yetkili sendika olduğunu ifade etti.

Eğitim çalışanları sendikacılığın ne anlama geldiğini ve nasıl yapılması gerektiğini tercihleriyle bir kez daha net bir biçimde ortaya koyduğuna dikkat çeken Potuk, Bu başarıda en büyük payın okul temsilcileri ve üyelerin olduğunu anlattı.

Türk Eğitim-Sen’in kurulduğu günden itibaren istikrarını devam ettirdiğini, ilkelerinden taviz vermediğini vurgulayan Mustafa Potuk, “Türk Eğitim-Sen´liler çok iyi bilmektedirler ki iktidarlar gelip geçicidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakidir. Hepimiz tarih sürecinde bu ülkeye hizmet etmek, evlatlarımıza güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmakla mükellefiz. Baskılara boyun eğmedik. Emek ve hak söz konusu olduğunda önce ülkemiz dedik sonra ekmeğimizin ve alın terimizin mücadelesini verdik.

Bu yetkiyle birlikte sorumluluklarımız artmıştır. Bu sorumluluğumuzun yönetim kurulu olarak idrakindeyiz. Her halükârda üyelerimizin ve tüm eğitim çalışanlarımızın yanında dün ve bugün olduğu gibi yarın da olmaya devam edeceğiz. Korkmadan, yılmadan, ilkeli, onurlu bir şekilde hak ve emek mücadelemize devam edeceğiz.

Türk Eğitim-Sen ailesi olarak Osmancık´ta açık arayla aldığımız bu yetkinin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)